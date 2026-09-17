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Marvel's Wolverine 15.09.2026
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
6.2 451 оценка

Новые споры вокруг Marvel's Wolverine: эпизод с мотоциклом проходится сам собой без участия игрока

monk70 monk70

Marvel's Wolverine вызывает гораздо больше споров, чем можно было ожидать от нового блокбастера для PlayStation от студии Insomniac. Хотя поводов для критики немало, главной проблемой считается склонность игры к чрезмерному «ведению за руку» в определённых моментах; в последнее время в сети активно обсуждают конкретный эпизод с мотоциклом, который, по мнению многих, практически полностью проходится без участия игрока.

Проблема «нянченья» (когда игра настолько упрощает процесс, что он кажется слишком предсказуемым и лишённым вызова) характерна для проекта в целом, однако именно этот эпизод стал центральной темой множества видеороликов и публикаций в социальных сетях.

По сути, сцена с мотоциклом стала символом такой философии дизайна, которая, как кажется, лишает игрока самостоятельности. И хотя подобная критика зачастую выглядит преувеличенной, в данном конкретном случае для подобных утверждений, похоже, имеются веские доказательства.

Если вкратце: многие пользователи записали геймплей Marvel's Wolverine, где они даже не касаются контроллера, но при этом успешно проходят эпизод с мотоциклом, демонстрируя, что игра фактически играет сама в себя.

В ролике мы видим, как Росомаха едет на мотоцикле, отскакивает от ограждений, оставаясь на дороге, врезается в автомобили без серьёзного ущерба для здоровья и атакует когтями — и всё это, судя по всему, происходит автоматически.

Ситуацию усугубляют споры вокруг наличия QTE-сцен (интерактивных моментов), которые зачастую выполняются верно сами по себе, независимо от действий игрока; в результате эпизод с мотоциклом становится одной из главных тем для обсуждения в сети.

Некоторые отмечают, что главный герой все же может погибнуть — поскольку теряет единицу здоровья при каждом столкновении с транспортом, — однако запас здоровья, как правило, успевает восстановиться до того, как иссякнет полностью. Так или иначе, подтвердилось, что для завершения этого эпизода вовсе не обязательно пользоваться контроллером.

В конечном счёте, это лишь промежуточный элемент игрового процесса, однако он становится символом проблем, выявленных в Marvel's Wolverine. Тем временем студия Insomniac прислушивается к критике и уверяет фанатов, что активно работает над устранением недостатков, хотя некоторые жалобы касаются структурных элементов, которые сложно изменить.

Консоли 61
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Комментарии:  7
Ваш комментарий
mister dendy

"Консольный опыт" во всей красе.

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