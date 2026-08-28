Новый трейлер Marvel's Wolverine раскрыл детали боевой системы и сюжета

Sony выпустила новый четырёхминутный трейлер Marvel’s Wolverine, посвящённый ключевым особенностям игры. В ролике актёр Лиам МакИнтайр, исполняющий роль Росомахи, подробнее рассказывает о том, что ждёт игроков.
Разработчики показали боевую систему, в которой Росомаха использует свои адамантиевые когти и способности мутанта. Также в трейлере раскрыли детали сюжета, игрового мира и исследования локаций.
Marvel’s Wolverine создаётся студией Insomniac Games и станет полноценной одиночной игрой о знаменитом мутанте Marvel.
Релиз состоится 15 сентября 2026 года эксклюзивно на PlayStation 5.
Вот к игровому процессу по сути претензий то минимум. Но когда начинают показывать крупные планы всех персонажей хочется всё это выключить нафиг. Весь кастинг про.рали! Даже Омега какой-то скучный урод. Серьёзно, наблюдается то, что было в последних про.ранных чепуках, когда графон хорошо, окружение хорошо, игровой процесс пусть будет хорошо, но когда дело доходит до истории и персонажей всё это можно просто сливать такое это г-ще.
это что за мультяшная графа
Они превратили Логана в реддитора-куколда с низким уровнем тестостерона, с первоисточником эта игра ничего общего не имеет.
Ждем сцену, где Логана придавит упавшим деревом, но на помощь придет сильная и независимая черная женщина.
Пчела-убийца ,смотрите во всех кинотеатрах страны в Сентябре)
Крутой у МакИнтайра голос. По промо-материалам видно, что чувак подошёл к работе над Росомахой всей душой и сердцем. А игра уже выглядит как чёртово произведение искусства и явно не для единичного прохождения. Хоть меня и не интересуют дополнительные костюмы, всё равно буду брать Deluxe