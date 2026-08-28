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Marvel's Wolverine 15.09.2026
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
6.7 364 оценки

Новый трейлер Marvel's Wolverine раскрыл детали боевой системы и сюжета

IKarasik IKarasik

Sony выпустила новый четырёхминутный трейлер Marvel’s Wolverine, посвящённый ключевым особенностям игры. В ролике актёр Лиам МакИнтайр, исполняющий роль Росомахи, подробнее рассказывает о том, что ждёт игроков.

Разработчики показали боевую систему, в которой Росомаха использует свои адамантиевые когти и способности мутанта. Также в трейлере раскрыли детали сюжета, игрового мира и исследования локаций.

Marvel’s Wolverine создаётся студией Insomniac Games и станет полноценной одиночной игрой о знаменитом мутанте Marvel.

Релиз состоится 15 сентября 2026 года эксклюзивно на PlayStation 5.

Трейлеры 17
33
16
Комментарии:  16
Ваш комментарий
Bright Perkin

Вот к игровому процессу по сути претензий то минимум. Но когда начинают показывать крупные планы всех персонажей хочется всё это выключить нафиг. Весь кастинг про.рали! Даже Омега какой-то скучный урод. Серьёзно, наблюдается то, что было в последних про.ранных чепуках, когда графон хорошо, окружение хорошо, игровой процесс пусть будет хорошо, но когда дело доходит до истории и персонажей всё это можно просто сливать такое это г-ще.

12
Killa00

это что за мультяшная графа

8
GayFish

Они превратили Логана в реддитора-куколда с низким уровнем тестостерона, с первоисточником эта игра ничего общего не имеет.

Ждем сцену, где Логана придавит упавшим деревом, но на помощь придет сильная и независимая черная женщина.

8
PuaJl4eJl

Пчела-убийца ,смотрите во всех кинотеатрах страны в Сентябре)

4
Gradient_Zero

Крутой у МакИнтайра голос. По промо-материалам видно, что чувак подошёл к работе над Росомахой всей душой и сердцем. А игра уже выглядит как чёртово произведение искусства и явно не для единичного прохождения. Хоть меня и не интересуют дополнительные костюмы, всё равно буду брать Deluxe

3
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