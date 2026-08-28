Новый трейлер Marvel's Wolverine раскрыл детали боевой системы и сюжета

Sony выпустила новый четырёхминутный трейлер Marvel’s Wolverine, посвящённый ключевым особенностям игры. В ролике актёр Лиам МакИнтайр, исполняющий роль Росомахи, подробнее рассказывает о том, что ждёт игроков.

Разработчики показали боевую систему, в которой Росомаха использует свои адамантиевые когти и способности мутанта. Также в трейлере раскрыли детали сюжета, игрового мира и исследования локаций.

Marvel’s Wolverine создаётся студией Insomniac Games и станет полноценной одиночной игрой о знаменитом мутанте Marvel.

Релиз состоится 15 сентября 2026 года эксклюзивно на PlayStation 5.