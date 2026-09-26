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Marvel's Wolverine 15.09.2026
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
5.8 523 оценки

Обновление для Marvel's Wolverine наконец-то позволяет отключить большинство элементов, ведущих игрока за руку

monk70 monk70

Хотя предыдущее обновление для Marvel’s Wolverine от студии Insomniac Games лишь снизило интенсивность спорных «следов запаха», нынешний патч оказался куда более значимым. Как и было обещано, он наконец позволяет отключить большинство элементов игры, навязчиво ведущих игрока за руку: в том числе следы запаха от бутылок виски, звуковые подсказки для поиска ящиков с материалами и даже раздражающие «корни», указывающие на местоположение «Дверей кошмара».

К сожалению, есть нюанс: «критически важные для сюжета элементы, использующие "Чутье", по-прежнему будут появляться в игровом мире». Пока нет информации о том, планируют ли разработчики в ближайшее время добавить переключатель и для этой функции. Так что, если вас раздражает, как интерфейс ведет вас к следующему повороту сюжета (независимо от частоты таких подсказок), возможно, стоит подождать следующего обновления.

Помимо изменений, касающихся навязчивых подсказок, обновление 1.001.006 устраняет ряд причин вылета игры и исправляет ошибку в миссии («Та, что скрылась»), из-за которой можно было застрять после спуска по стволу дерева. Также были исправлены проблемы со смещением когтей в фоторежиме, внезапным окрашиванием объектов в белый цвет после длительных игровых сессий и странной табличкой в ​​ванной комнате, возникшей из-за ошибки UV-развёртки.

Обновление 1.001.006

  • Добавлены новые переключатели (вкл./выкл.) для следующих элементов режима «Чутье»*:
    • Следы запаха от бутылок виски
    • Звуковые подсказки от ящиков с материалами
    • Корни на дверях кошмаров
  • Устранены причины нескольких сбоев, выявленных на основе журналов ошибок и отзывов сообщества
  • Исправлена ​​ошибка, из-за которой игроки могли застрять при спуске по стволу дерева в задании «Та, что скрылась»
  • Исправлено некорректное положение когтей в фоторежиме
  • Исправлена ​​редкая ошибка, при которой объекты могли становиться белыми после длительных игровых сессий
  • Исправлено наложение элементов на табличке туалета в казино, вызванное ошибкой UV-развёртки
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