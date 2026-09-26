Обновление для Marvel's Wolverine наконец-то позволяет отключить большинство элементов, ведущих игрока за руку

Хотя предыдущее обновление для Marvel’s Wolverine от студии Insomniac Games лишь снизило интенсивность спорных «следов запаха», нынешний патч оказался куда более значимым. Как и было обещано, он наконец позволяет отключить большинство элементов игры, навязчиво ведущих игрока за руку: в том числе следы запаха от бутылок виски, звуковые подсказки для поиска ящиков с материалами и даже раздражающие «корни», указывающие на местоположение «Дверей кошмара».

К сожалению, есть нюанс: «критически важные для сюжета элементы, использующие "Чутье", по-прежнему будут появляться в игровом мире». Пока нет информации о том, планируют ли разработчики в ближайшее время добавить переключатель и для этой функции. Так что, если вас раздражает, как интерфейс ведет вас к следующему повороту сюжета (независимо от частоты таких подсказок), возможно, стоит подождать следующего обновления.

Помимо изменений, касающихся навязчивых подсказок, обновление 1.001.006 устраняет ряд причин вылета игры и исправляет ошибку в миссии («Та, что скрылась»), из-за которой можно было застрять после спуска по стволу дерева. Также были исправлены проблемы со смещением когтей в фоторежиме, внезапным окрашиванием объектов в белый цвет после длительных игровых сессий и странной табличкой в ​​ванной комнате, возникшей из-за ошибки UV-развёртки.

Обновление 1.001.006