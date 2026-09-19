Одна кривая табличка вызвала спор об ИИ: Insomniac объяснила странный объект в Marvel's Wolverine

Insomniac Games пришлось официально опровергать использование генеративного ИИ в Marvel’s Wolverine после того, как в сети завирусилась необычно выглядящая табличка в туалете. На ней несколько мужских силуэтов словно накладывались друг на друга, из-за чего некоторые игроки заподозрили разработчиков в использовании AI-generated контента.

Ролик с находкой набрал в TikTok более 700 тысяч просмотров, а публикация с аналогичным вопросом в X — свыше 315 тысяч. Обсуждение быстро разрослось настолько, что на него отреагировал директор Insomniac по маркетингу и работе с сообществом Джеймс Стивенсон.

Он категорично отверг обвинения и объяснил, что странный вид таблички связан с ошибкой UV-развёртки. По словам Стивенсона, исправление уже готовится, а созданных генеративным ИИ ассетов в Marvel’s Wolverine нет.

Версию студии подтверждает и поведение самой текстуры: на разных скриншотах и под разными углами изображение меняется, словно отдельные элементы накладываются друг на друга. Таким образом, громкая «улика» против Insomniac оказалась обычным визуальным багом.

История хорошо показывает, насколько чувствительной стала тема генеративного ИИ в игровой индустрии: сегодня даже небольшая графическая ошибка способна быстро превратиться в повод для серьёзных обвинений.