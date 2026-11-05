Официально: Marvel's Wolverine показала скромные продажи - всего 2,4 млн копий за два месяца

Sony официально подтвердила продажи Marvel’s Wolverine на уровне 2,4 млн копий за первые два месяца. Согласно свежему финансовому отчету, эта цифра зафиксирована по состоянию на 4 ноября 2026 года. Это первые официальные данные, которые сменили предварительные прогнозы аналитиков.

Релиз нового эксклюзива PlayStation 5 от Insomniac Games прошел в специфических обстоятельствах. Несмотря на ожидания масштабного блокбастера уровня Marvel’s Spider-Man, проект столкнулся с критикой. Часть игроков осталась недовольна скромными масштабами истории, из-за чего игра не получила однозначного признания.

2,4 млн копий можно назвать скромными для игры с таким громким именем. Для сравнения, предыдущий хит студии Marvel's Spider-Man 2 продался аналогичным тиражом (2,5 млн) всего за первые 24 часа. Но ситуацию могут заметно улучшить предстоящие новогодние праздники и первые скидки.

Разработка игры велась около 5 лет, а её бюджет с учётом дорогой лицензии Marvel оценивается в $300 миллионов. С текущими темпами продаж игре предстоит долгий путь, чтобы просто выйти в ноль