"Она играет сама в себя" - в Marvel's Wolverine QTE выполняются автоматически, если вы не уложились в отведённое время

В готовящемся к выходу приключенческом экшене Marvel’s Wolverine от Sony Interactive Entertainment и Insomniac Games предусмотрено автоматическое выполнение QTE (сцен с быстрой реакцией) в том случае, если игрок не успевает среагировать в течение отведённого на это времени (которое, к слову, довольно велико).

Пользователь Twitter/X ReviewsJao опубликовал видеоролик из Marvel’s Wolverine, демонстрирующий механику QTE. Выяснилось, что ни одна из этих сцен не предусматривает возможности провала. Сцена продолжается своим чередом, даже если игрок не укладывается в предоставленный временной интервал.

В меню специальных возможностей Marvel’s Wolverine есть опция автоматического выполнения QTE; при ее активации эти сцены проигрываются сами по себе без отображения подсказок, превращаясь в обычные неинтерактивные ролики. По умолчанию (когда эта опция отключена) подсказки с кнопками во время QTE появляются, однако, как отметил пользователь, игрокам на самом деле не обязательно нажимать соответствующие кнопки для завершения сцены, несмотря на довольно щедрый запас времени (от 4 до 6 секунд).

Контент-мейкер Skill Up также упомянул этот момент в своем обзоре Marvel’s Wolverine, раскритиковав игру за то, что временами она «играет сама в себя».

Только ближе к финалу игры я осознал, что во время QTE на самом деле не нужно нажимать никакие кнопки. Игра сама всё за вас сделает — даже если вы не будете ни на что нажимать. Взгляните хотя бы на этот отрывок. И тут я задаюсь вопросом: чем мы вообще занимаемся? Ведь это игра, где люди раз за разом гибнут при жутких обстоятельствах. В США у неё рейтинг M17+ (для аудитории от 17 лет). Студия Insomniac неоднократно заявляла, что стремится создать суровую, «взрослую» историю без купюр, рассчитанную на зрелую аудиторию. И всё же мы получаем игру, которая порой буквально проходит сама себя.

Выход Marvel’s Wolverine запланирован на 15 сентября 2026 года эксклюзивно для PlayStation 5.