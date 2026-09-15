Первые игроки встретили Marvel's Wolverine неоднозначно - хвалят экшен, но ругают линейность и простую боёвку

Marvel's Wolverine вышла эксклюзивно на PS5, и в сети уже появляются первые впечатления игроков от нового экшена Insomniac Games. Реакция получилась неоднозначной: пользователи хвалят графику, жестокость сражений, анимации и зрелищную постановку, однако одновременно критикуют линейность, чрезмерное количество подсказок и недостаточную глубину некоторых игровых механик.

Одной из наиболее заметных претензий стала слишком линейная структура приключения и постоянное ведение игрока за руку. Пользователи жалуются, что игра часто сама показывает направление движения, отмечает необходимые объекты и практически не оставляет возможности потеряться или самостоятельно разобраться, куда двигаться дальше. На фоне коридорного устройства многих уровней подобное количество подсказок часть аудитории считает излишним.

Недовольство вызывают и сильно заскриптованные постановочные сцены, в которых влияние игрока на происходящее оказывается минимальным. В некоторых эпизодах создаётся впечатление, что от пользователя требуется лишь выполнять заранее предусмотренные действия, тогда как сама сцена продолжает развиваться практически независимо от его решений.

Многих игроков расстроила поездка Логана на мотоцикле. По их словам, в этом эпизоде управление настолько ограничено, что герой может врезаться в стены и автомобили, после чего просто продолжает движение как ни в чём не бывало и даже доходит до следующей сцены, без вмешательства игрока. Из-за этого сцена воспринимается скорее как заскриптованная постановка, чем как полноценный игровой сегмент, где действия пользователя действительно влияют на происходящее.

Ещё одна регулярно встречающаяся претензия касается боевой системы. Игрокам нравится её жестокость, расчленения и эффектные анимации, однако часть аудитории считает, что за зрелищной оболочкой скрывается недостаточно глубокая механика. По мере прохождения сражения начинают казаться повторяющимися, а некоторые пользователи отмечают нехватку более развитой системы комбинаций и дополнительных вариантов ведения боя.

При этом говорить о полном неприятии Marvel's Wolverine пока нельзя. Многие игроки положительно оценивают визуальную составляющую, производительность, кинематографичную постановку и сам образ Росомахи. Некоторым нравится и относительно компактный линейный формат приключения. В результате первые впечатления аудитории остаются смешанными: игру хвалят за внешний вид и зрелищность, но критикуют за чрезмерное ведение за руку, ограниченную свободу действий, заскриптованные эпизоды и недостаточную глубину боевой системы.