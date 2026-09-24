По слухам, PlayStation опросила разработчиков насчёт отказа от дисков на фоне впечатляющих продаж Marvel's Wolverine

Инсайдер утверждает, что Sony провела опрос среди своих партнёров касательно будущего физических копий игр. Переход на цифровой формат может привести к потере продаж и лояльных клиентов для некоторых студий. Высокие доходы от продаж дисковой версии Marvel's Wolverine для PS5 свидетельствуют о том, что не все поклонники PlayStation готовы к такому переходу.

Несмотря на протесты, PlayStation не изменила своих планов после объявления об отказе от дисков для PS5 в начале 2028 года. Однако, по информации инсайдера Moore’s Law Is Dead, Sony недавно провела опрос среди разработчиков, которые могут быть недовольны этим решением. Ютубер предполагает, что компания рассматривает возможность компромисса, чтобы удовлетворить интересы коллекционеров физических изданий.

В своем подкасте Moore’s Law Is Dead отметил, что этот опрос был «масштабнее практически всех предыдущих». Один из вопросов косвенно касался того, расстроены ли разработчики сокращением производства Blu-ray-дисков со стороны PlayStation.

Инсайдер отметил, что продажи дисковой версии Marvel’s Wolverine для PS5 подтвердили сохраняющийся спрос на физические копии игр. По оценкам Alinea Analytics, за первые три дня после выхода было продано 1,9 миллиона копий. Почти 23% от общего дохода в 130 миллионов долларов пришлось именно на продажи дисков. Хотя цифровые покупки преобладали, отсутствие коробочных версий в розничных магазинах грозило Sony потерей значительной доли продаж.

Пока неясно, на какие уступки готова пойти PlayStation. Поскольку заводы Sony по производству Blu-ray продолжат работу и в 2028 году, у компании сохраняется определённая гибкость. Новые релизы больше не будут выпускаться на дисках для PS5, однако поддержка физических носителей для уже вышедших игр, таких как Wolverine, может быть сохранена. Даже при сокращённых объёмах производства компания могла бы удовлетворить запросы коллекционеров, выпуская ограниченные тиражи.

Любопытно, что недавно сообщалось об опросе участников программы Insider Hub, проведённом Xbox для выяснения предпочтений касательно функций будущих консолей. Один из вопросов касался возможности установки игр с физических носителей. Большинство аналитиков полагают, что консоль в рамках проекта Project Helix выйдет без оптического привода, хотя не исключено появление внешнего подключаемого устройства.