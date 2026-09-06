По сообщениям, произошла утечка Marvel's Wolverine, но взломанные консоли PS5 пока не могут её запустить

По сообщениям, в сеть просочилась предстоящая приключенческая игра Marvel’s Wolverine от Sony Interactive Entertainment и Insomniac Games, но взломанные консоли PS5 пока не могут её запустить.

Пользователь Twitter/X master_s9 утверждает, что имеет доступ к утечке сборки предстоящей игры Marvel’s Wolverine. По его словам, размер файла составляет 102,5 ГБ, и для её запуска требуется прошивка PS5 версии 13.60. Таким образом, взломанные консоли не смогут запустить игру до тех пор, пока не появится версия с джейлбрейком для более новой системы или не будет выпущена версия для более ранней взломанной прошивки.

Чтобы доказать наличие доступа к утёкшей сборке Marvel's Wolverine, упомянутый пользователь поделился коротким видеороликом игры, установленной на его PS5.

На видео видно, что, несмотря на установленную на PS5 игру Marvel's Wolverine, запустить её не удаётся. Вместо обычного текста «Играть» на значке запуска игр отображается «Посмотреть продукт». Удастся ли хакерам перенести эту сборку на версию прошивки с джейлбрейком до официального релиза, который состоится чуть более чем через неделю, покажет время.

Что касается источника утечки, возможно, ритейлер нарушил дату релиза или были украдены несколько физических копий.