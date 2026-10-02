"Подождем в PS Plus": европейские геймеры высмеяли раннюю скидку на Marvel's Wolverine спустя 16 дней после релиза

Релиз Marvel’s Wolverine состоялся 15 сентября, однако уже 1 октября игра получила первую крупную скидку. Немецкий ритейлер MediaMarkt снизил цену на новейший экшен от Insomniac Games с 79,99 евро до 44,99 евро. Таким образом, всего через две недели после премьеры проект можно приобрести почти вдвое дешевле.

Аномально быстрый удешевления игры вызвал бурную реакцию в Сети. Геймеры иронизируют, что экшен «не продержался и месяца» на рынке без распродаж. Более того, многие пользователи в комментариях заявляют, что даже 45 евро — это завышенная цена, и они планируют дождаться падения ценника до 10 евро или добавления приключений Логана в подписку PlayStation Plus.

Часть игрового сообщества напрямую связывает ситуацию с качеством самой игры. Marvel’s Wolverine не смогла повторить успех прошлых хитов студии и получила более низкие оценки, чем ожидалось. Предполагается, что именно прохладный прием со стороны рецензентов и блогеров мог негативно повлиять на динамику продаж.

Впрочем, официальных подтверждений этой теории пока нет. Одиночная акция в одной европейской торговой сети не является прямым доказательством коммерческого провала, а компания Sony еще не публиковала официальные финансовые отчеты по игре. Тем не менее, для индустрии это редкий прецедент — между релизом крупного эксклюзива PlayStation и первой большой скидкой прошло всего 16 дней.