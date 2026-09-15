"Последние несколько дней мы на 100% прислушивались к отзывам": Insomniac готовит изменения для Wolverine

Marvel's Wolverine сегодня, 15 сентября 2026 года, вышла эксклюзивно на PS5 и уже успела вызвать немало споров в интернете. После публикации рецензий критиков в социальных сетях активно обсуждают супергеройский экшен, и, похоже, разработчики из Insomniac Games уже работают над устранением некоторых проблем, на которые обратили внимание игроки.

Директор по работе с сообществом и маркетингу Джеймс Стивенсон сообщил в X, что разработчики внимательно следят за поступающей обратной связью и уже работают над изменениями:

Последние несколько дней мы на 100% прислушивались к отзывам, а сегодня команда активно работает над частью полученной обратной связи.

В конце сообщения Стивенсон пошутил, что теперь поклонники знают, откуда доносится запах из «кухни» студии.

Формулировка его сообщения почти наверняка отсылает к одной из наиболее распространённых претензий к Marvel's Wolverine — следам запаха, которые регулярно появляются во время прохождения.

Эти следы представляют собой визуализацию обострённого обоняния Росомахи: игрок следует по ним, словно персонаж выслеживает определённый запах.

Многим игрокам эта механика не понравилась. Пользователи отмечают, что она появляется слишком часто и чрезмерно ведёт игрока за руку.

Судя по всему, именно эту проблему Insomniac собирается решить. Marvel's Wolverine в любом случае, вероятно, получит множество обновлений после релиза, однако сейчас эта механика, похоже, стала одним из приоритетных направлений работы команды.