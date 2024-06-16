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Marvel's Wolverine 2026 г.
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
7.8 169 оценок

Появился новый геймплей из ранней версии Marvel's Wolverine, в котором показана система перемещения Росомахи по городу

AceTheKing
Новости

Сегодня в сети появился новый геймплей из альфа-версии предстоящей игры Marvel's Wolverine от Insomniac Games.

В видео демонстрируется система перемещения и паркура Росомахи по городу. Пользователи отмечают, что даже несмотря на то, что это довольно ранний билд, анимации перемещения за персонажа выглядят довольно плавно. Из интересных моментов: Логан получает повреждения при падении с большой высоты. Так же персонаж активно использует свои когти чтобы взбираться на здания.

Судя по утекшим документам, релиз игры состоится в 2026-м году для PS5, а после этого игра выйдет ещё и на PC.

-9
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
ViscousNetharion

База у игры та же, что и у Спуди. Но на кой чёрт ему вообще скакать по крышам? У них все супергерои должны летать/скакать, как дебилоиды?

3
YouTube_GamesTezi

Он очень сильный и ловкий, у него есть несокрушимые и очень острые когти, поэтому он так высоко может прыгать и карабкаться по стенам, и это не он прыгает по крышам, а тот, кто им управляет. Если не хочешь прыгать по крышам, перемещайся по земле, какие проблемы?

0
ОТСТУПНИК Style

почему нельзя сделать паркур на подобие прототайп? и вообще у логана есть мотоцикл, нафиг му как дебилу по крышам скакать.

3
Без негатива

Это росомаха или человек паук? Почему он скачет по крышам? И даже расчлененки нет....

Тем времен игра 2009 года с х360

1
Raphtallia

Судя по всему, это человек кузнечик. Наверное друг муравья XD

3
Без негатива

Что-то по геймплею не видно, хотя большинство текстур уже на месте и наработки должны быть включены

0
goodneighbor

Какая же игра была охрененная!

0
Deveron

Попрыгунчик-стрикозёл

0
Real Slim Shady

Что за бред, росомаха слишком крут чтоб по крышам прыгать, мне кажется он скорее угонит машину, чем будет такой херней заниматься.

-1