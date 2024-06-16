Появился новый геймплей из ранней версии Marvel's Wolverine, в котором показана система перемещения Росомахи по городу

Сегодня в сети появился новый геймплей из альфа-версии предстоящей игры Marvel's Wolverine от Insomniac Games.

В видео демонстрируется система перемещения и паркура Росомахи по городу. Пользователи отмечают, что даже несмотря на то, что это довольно ранний билд, анимации перемещения за персонажа выглядят довольно плавно. Из интересных моментов: Логан получает повреждения при падении с большой высоты. Так же персонаж активно использует свои когти чтобы взбираться на здания.

Судя по утекшим документам, релиз игры состоится в 2026-м году для PS5, а после этого игра выйдет ещё и на PC.