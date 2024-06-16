Появился новый геймплей из ранней версии Marvel's Wolverine, в котором показана система перемещения Росомахи по городу

Сегодня в сети появился новый геймплей из альфа-версии предстоящей игры Marvel's Wolverine от Insomniac Games.
В видео демонстрируется система перемещения и паркура Росомахи по городу. Пользователи отмечают, что даже несмотря на то, что это довольно ранний билд, анимации перемещения за персонажа выглядят довольно плавно. Из интересных моментов: Логан получает повреждения при падении с большой высоты. Так же персонаж активно использует свои когти чтобы взбираться на здания.
Судя по утекшим документам, релиз игры состоится в 2026-м году для PS5, а после этого игра выйдет ещё и на PC.
База у игры та же, что и у Спуди. Но на кой чёрт ему вообще скакать по крышам? У них все супергерои должны летать/скакать, как дебилоиды?
Он очень сильный и ловкий, у него есть несокрушимые и очень острые когти, поэтому он так высоко может прыгать и карабкаться по стенам, и это не он прыгает по крышам, а тот, кто им управляет. Если не хочешь прыгать по крышам, перемещайся по земле, какие проблемы?
почему нельзя сделать паркур на подобие прототайп? и вообще у логана есть мотоцикл, нафиг му как дебилу по крышам скакать.
Это росомаха или человек паук? Почему он скачет по крышам? И даже расчлененки нет....
Тем времен игра 2009 года с х360
Судя по всему, это человек кузнечик. Наверное друг муравья XD
Что-то по геймплею не видно, хотя большинство текстур уже на месте и наработки должны быть включены
Какая же игра была охрененная!
Попрыгунчик-стрикозёл
Что за бред, росомаха слишком крут чтоб по крышам прыгать, мне кажется он скорее угонит машину, чем будет такой херней заниматься.