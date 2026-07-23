Приквел-комикс Marvel's Wolverine представил команду Икс перед выходом игры

Перед выходом Marvel’s Wolverine компания Marvel и студия Insomniac Games начали раскрывать предысторию игры с помощью официального комикса-приквела. Первый выпуск уже появился в цифровом формате и рассказывает о событиях, которые предшествуют истории будущего экшена.
Сценарий комикса написал нарративный директор Insomniac Games Уолт Уильямс. Главной темой выпуска стала команда X — специальное подразделение, в котором ранее состоял Логан. Согласно описанию игры, Росомаха покинул отряд за несколько лет до событий проекта, однако позже вновь оказывается связан с бывшими союзниками.
В первом выпуске раскрывается состав команды X, куда входят Росомаха, Саблезубый, Солнечный огонь и Мистик. Последние двое персонажей уже появлялись в трейлерах Marvel’s Wolverine, однако до этого предполагалось, что они выступят в роли противников Логана. Комикс же намекает на то, что их отношения могут оказаться сложнее.
По сюжету команда отправляется на задание, связанное с объектом Боливара Траска, который они считают оружейным складом. Однако операция быстро выходит из-под контроля, а выпуск заканчивается на важном сюжетном повороте.
Ожидается, что продолжение комикса выйдет до релиза Marvel’s Wolverine, который запланирован на 15 сентября 2026 года.
Лучший экз этого года будет, пекарям можно только соболезновать ну надо было покупать, а не газку форумчанам поддавать, а теперь все Росомаха только для элиты и состоятельных людей с пс5
Как же я жду эту игрулю