Приквел-комикс Marvel's Wolverine представил команду Икс перед выходом игры

Перед выходом Marvel’s Wolverine компания Marvel и студия Insomniac Games начали раскрывать предысторию игры с помощью официального комикса-приквела. Первый выпуск уже появился в цифровом формате и рассказывает о событиях, которые предшествуют истории будущего экшена.

Сценарий комикса написал нарративный директор Insomniac Games Уолт Уильямс. Главной темой выпуска стала команда X — специальное подразделение, в котором ранее состоял Логан. Согласно описанию игры, Росомаха покинул отряд за несколько лет до событий проекта, однако позже вновь оказывается связан с бывшими союзниками.

В первом выпуске раскрывается состав команды X, куда входят Росомаха, Саблезубый, Солнечный огонь и Мистик. Последние двое персонажей уже появлялись в трейлерах Marvel’s Wolverine, однако до этого предполагалось, что они выступят в роли противников Логана. Комикс же намекает на то, что их отношения могут оказаться сложнее.

По сюжету команда отправляется на задание, связанное с объектом Боливара Траска, который они считают оружейным складом. Однако операция быстро выходит из-под контроля, а выпуск заканчивается на важном сюжетном повороте.

Ожидается, что продолжение комикса выйдет до релиза Marvel’s Wolverine, который запланирован на 15 сентября 2026 года.