Раскрыты невиданные ранее концепты Marvel's Wolverine - официальный артбук на 200 страниц вышел за $54,99

Dark Horse Books выпустила официальный артбук Marvel's Wolverine: The Art of the Game, посвящённый созданию экшена от Insomniac Games. Книга поступила в продажу 3 ноября и содержит ранее не публиковавшиеся концепт-арты, варианты дизайна и комментарии разработчиков.

Полноцветное издание насчитывает 200 страниц и позволяет подробнее взглянуть на визуальную разработку Marvel's Wolverine — от образов персонажей и противников до окружения и художественного направления игры. Над книгой совместно работали Dark Horse Books, Marvel Games и Insomniac Games.

В материалах артбука представлены Логан, мутант-охотники Стражи, Омега Красный, Мистик и другие персонажи. Книга также затрагивает путешествие Росомахи по различным локациям игры — от заснеженной Канады до Токио и острова Мадрипур.

Автором Marvel's Wolverine: The Art of the Game выступил Алекс Форбс-Кэлвин, ранее работавший над книгами по RuneScape, Assassin's Creed и Dead Island 2. Предисловие написал креативный директор Insomniac Games Маркус Смит.

Артбук выпускается в твёрдом переплёте формата 9 × 12 дюймов. Рекомендованная стоимость издания в США составляет $54,99.

Marvel's Wolverine: The Art of the Game даёт поклонникам возможность увидеть материалы, которые не демонстрировались публично во время рекламной кампании игры, и подробнее познакомиться с тем, как Insomniac формировала визуальный образ Логана, его противников и мира Marvel's Wolverine.