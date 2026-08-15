Разработчики Marvel's Wolverine откажутся от истории происхождения Росомахи

Студия Insomniac Games готовит для экшена Marvel’s Wolverine полностью самостоятельный сюжет, который откажется от привычного пересказа становления героя. Разработчики официально подтвердили, что проект не станет очередной историей происхождения знаменитого мутанта.

В беседе с журналистами GamesRadar креативный директор Маркус Смит подчеркнул, что в начале игры Логан уже будет обладать своим знаменитым адамантиевым скелетом. При этом сам Росомаха не помнит, как и ради чего его подвергли этой процедуре, а авторы не планируют детально углубляться в его прошлое.

«В его кости уже внедрен адамантий. Он не помнит, как это произошло и почему это случилось, и мы не будем по-настоящему затрагивать эту тему, потому что не создаем историю происхождения».

Вселенная игры также будет заметно отличаться от классических комиксов. На момент событий Marvel’s Wolverine всемирно известная команда «Люди Икс» еще даже не сформирована. Вместо этого главный герой состоит в засекреченном отряде наемников под названием «Команда Икс», где его напарниками выступают Мистик и Саблезубый.

Релиз Marvel’s Wolverine запланирован на 15 сентября эксклюзивно для платформы PS5.