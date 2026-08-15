Разработчики Marvel's Wolverine устали от нескончаемой ненависти к игре

Несмотря на позитивные первые отзывы и качественный визуал, долгожданный эксклюзив PlayStation 5 - Marvel’s Wolverine от студии Insomniac Games - неожиданно превратился в главную мишень для насмешек в социальных сетях. Игроки массово высмеивают игру, причем критика зачастую носит далеко не конструктивный характер.

Причина волны мемов и саркастичных видео - якобы устаревший геймплей. Один из роликов, набравший более 50 тысяч лайков в испаноязычном сегменте и еще 70 тысяч после перевода на английский, сравнивает битву с боссом-Стражем из нового "Росомахи" с похожей сценой из игры Ben 10: Protector of Earth, вышедшей на PS2. Другие пользователи иронизируют над геймплеем, показывая, как персонаж просто бежит вперед или игрок бездумно нажимает на кнопки, хотя это является базовой механикой любой игры.

Подобные шутки пытаются представить проект как неоригинальный и технически отсталый. Это уже начало задевать и самих разработчиков. Джеймс Стивенсон, директор по коммуникациям Insomniac, написал в соцсети X, что "безжалостный шквал негатива" заставляет его пересмотреть отношение к тому, стоит ли рекомендовать разработчикам читать комментарии в интернете, и отметил, что это плохо влияет на психическое здоровье и не отражает реального положения дел.

Эксперты связывают внезапную волну хейта не столько с качеством самой игры, сколько с общим настроением игрового сообщества. В последнее время пользователи соцсетей выражают растущую усталость от однотипных кинематографичных экшенов от Sony. Кроме того, свою роль играет недовольство политикой компании, которая постепенно отказывается от физических носителей. Таким образом, "Росомаха" стал "козлом отпущения" за все претензии к текущему курсу PlayStation.

Однако, судя по всему, волна хейта в Сети никак не сказывается на коммерческом успехе. Marvel’s Wolverine занимает третье место в списке самых предзаказываемых игр в США, уступая лишь GTA 6 и двум версиям NBA 2K27. Даже если игра не станет претендентом на звание "Игры года", она как минимум будет крепким и увлекательным приключением.