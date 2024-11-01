Разработка Marvel's Wolverine, как сообщается, продвигается хорошо, несмотря на уход креативного директора

Сообщается, что разработка предстоящей супергеройской игры Marvel's Wolverine от Sony Interactive Entertainment и Insomniac Games, продвигается хорошо, несмотря на уход креативного директора.

В последнем выпуске подкаста Game Mess Decides ведущие Джефф Грабб и Майк Минотти говорили о недавнем уходе Брайана Хортона, бывшего креативного директора Marvel's Wolverine, из Insomniac Games и о том, как это могло повлиять на разработку игры. Разработчик не участвовал в проекте с лета, а теперь присоединился к The Initiative в качестве креативного директора для работы над Perfect Dark.

Грабб считает, что с Marvel's Wolverine все будет в порядке, потому что у Insomniac Games есть необходимые знания, чтобы каждый раз делать эти игры действительно хорошими. Он отметил, что это вторая франшиза студии Marvel после Spider-Man, и что она работает над играми, основанными на двух лучших супергероях Marvel. Несмотря на недавнюю кражу данных, которая стала неудачей для студии, он полностью верит в то, что Insomniac Games сможет преуспеть с Marvel's Wolverine.