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Marvel's Wolverine 2026 г.
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
7.6 192 оценки

Разработка Marvel's Wolverine, как сообщается, продвигается хорошо, несмотря на уход креативного директора

monk70
Новости

Сообщается, что разработка предстоящей супергеройской игры Marvel's Wolverine от Sony Interactive Entertainment и Insomniac Games, продвигается хорошо, несмотря на уход креативного директора.

В последнем выпуске подкаста Game Mess Decides ведущие Джефф Грабб и Майк Минотти говорили о недавнем уходе Брайана Хортона, бывшего креативного директора Marvel's Wolverine, из Insomniac Games и о том, как это могло повлиять на разработку игры. Разработчик не участвовал в проекте с лета, а теперь присоединился к The Initiative в качестве креативного директора для работы над Perfect Dark.

Грабб считает, что с Marvel's Wolverine все будет в порядке, потому что у Insomniac Games есть необходимые знания, чтобы каждый раз делать эти игры действительно хорошими. Он отметил, что это вторая франшиза студии Marvel после Spider-Man, и что она работает над играми, основанными на двух лучших супергероях Marvel. Несмотря на недавнюю кражу данных, которая стала неудачей для студии, он полностью верит в то, что Insomniac Games сможет преуспеть с Marvel's Wolverine.

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