Рейтинг Marvel's Wolverine на Metacritic упал до 76 баллов, подтверждая провал в глазах критиков

Рейтинг Marvel's Wolverine на Metacritic продолжает снижаться: средняя оценка этого эксклюзива PlayStation 2026 года от студии Insomniac Games опустилась до 76 баллов (ранее, в первые дни после выхода обзоров, она составляла 78). Учитывая, что на данный момент учтено 132 рецензии, игра закрепляет за собой статус одного из главных разочарований для критиков в недавнем портфолио Sony.

Динамика рейтинга игры на Metacritic точно отражает общую реакцию на проект. Когда появились первые обзоры, средний балл варьировался от 77 до 78 — показатель, который уже тогда считался низким для студии уровня Insomniac, подарившей игрокам такие хиты, как Marvel's Spider-Man и Ratchet & Clank.

В последующие дни поступали новые рецензии, тянувшие оценку вниз: сначала до 77, а теперь и до 76 баллов. Возможно, в ближайшие недели появятся новые обзоры, однако для дальнейшего снижения среднего балла потребуется значительное количество крайне низких оценок.

Если профильная пресса не была щедра на похвалу, то реакция широкой аудитории оказалась ещ` более суровой. Оценка пользователей на Metacritic составила 6,8 балла из 10. Хотя формально это не провал, такой результат воспринимается как показатель посредственного релиза на фоне других крупных эксклюзивов платформы. Неизбежное сравнение с фиаско Concord даже играет на руку Marvel's Wolverine — ведь тот случай обернулся катастрофой невероятных масштабов, — однако это не меняет сути дела: игру считают одним из самых громких провалов PlayStation в текущем поколении.

В конечном счёте, Marvel's Wolverine нельзя назвать полным провалом, но игра явно не оправдала ожиданий. Оценка 76 на Metacritic могла бы считаться вполне достойной в любом другом случае, но для проекта от Insomniac Games, посвящённого культовому герою Marvel и обременённого огромными ожиданиями, этот результат выглядит как досадная неудача, которую трудно чем-либо оправдать.