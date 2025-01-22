Релиз супергеройского экшена Marvel's Wolverine от Insomniac может задержаться до 2026 года

С момента анонса Marvel's Wolverine на презентации PlayStation Showcase в сентябре 2021 года прошло уже более трех лет. За это время студия Insomniac Games, ответственная за разработку игры, успела выпустить успешный Marvel's Spider-Man 2 и столкнуться с масштабной утечкой, в результате которой ранний билд Wolverine оказался в сети.
В утекшем билде, как утверждают пользователи, была фактически завершённая сюжетная линия, что вызвало бурные обсуждения о том, насколько близка игра к релизу. Однако, согласно инсайдеру Роберто Серрано, релиз игры может быть отложен до 2026 года. Хотя до этого все указывало на то, что релиз экшена вполне может состояться уже в этом году. Это может говорить о том, что разработчики кардинально пересматривают содержание или добавляют новый контент, который кардинально изменит утёкшую версию.
Insomniac Games пока никак не комментирует возможную задержку. Ходят слухи, что Sony проведёт собственную презентацию в феврале этого года, где будут анонсированы все ключевые новинки. Если Marvel's Wolverine там не появится, скорее всего, игру действительно придётся ждать только в 2026 году.
Вообще интересно как можно сделать игру за росомаху интереснее чем за ЧП и Бэтмена. У него по сути ток когти и реген. Можно было бы сделать ставку на сюжет, но учитывая сюжет последнего паука... Чет не верится в успех проекта
Без расчлененки и крови это будет шляпа. // Миклуха Маклай
Там еще будут роботы в видео врагов)) ждем провала, но калоеды любители сонимусора купят. к сожалению могут окупить производство.
Уже долгострой как у киберпанка - инсомники вообще не понятно чем занимаются.
ты тут загнул уже
Чем? скажи.
Это тот самый Marvel's Wolverine к которому присосались повесточники? Тогда нафиг он нужен?!
так если на консоли 26 год, на пк 28?(
ага, как и интергалактик
Но там и стоит именно 26 год.
В 2025 осенью выйдет Веном. Росомаха - осень 2026
Могут вообще эту шляпу не выпускать // Suhogruz Suhogruzovich