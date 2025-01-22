Релиз супергеройского экшена Marvel's Wolverine от Insomniac может задержаться до 2026 года

С момента анонса Marvel's Wolverine на презентации PlayStation Showcase в сентябре 2021 года прошло уже более трех лет. За это время студия Insomniac Games, ответственная за разработку игры, успела выпустить успешный Marvel's Spider-Man 2 и столкнуться с масштабной утечкой, в результате которой ранний билд Wolverine оказался в сети.

В утекшем билде, как утверждают пользователи, была фактически завершённая сюжетная линия, что вызвало бурные обсуждения о том, насколько близка игра к релизу. Однако, согласно инсайдеру Роберто Серрано, релиз игры может быть отложен до 2026 года. Хотя до этого все указывало на то, что релиз экшена вполне может состояться уже в этом году. Это может говорить о том, что разработчики кардинально пересматривают содержание или добавляют новый контент, который кардинально изменит утёкшую версию.

Insomniac Games пока никак не комментирует возможную задержку. Ходят слухи, что Sony проведёт собственную презентацию в феврале этого года, где будут анонсированы все ключевые новинки. Если Marvel's Wolverine там не появится, скорее всего, игру действительно придётся ждать только в 2026 году.