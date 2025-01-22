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Marvel's Wolverine 2026 г.
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
7.6 195 оценок

Релиз супергеройского экшена Marvel's Wolverine от Insomniac может задержаться до 2026 года

Gutsz
Новости

С момента анонса Marvel's Wolverine на презентации PlayStation Showcase в сентябре 2021 года прошло уже более трех лет. За это время студия Insomniac Games, ответственная за разработку игры, успела выпустить успешный Marvel's Spider-Man 2 и столкнуться с масштабной утечкой, в результате которой ранний билд Wolverine оказался в сети.

Marvel's Wolverine "ПК-версия игры" [Milestone 8 - 13]

В утекшем билде, как утверждают пользователи, была фактически завершённая сюжетная линия, что вызвало бурные обсуждения о том, насколько близка игра к релизу. Однако, согласно инсайдеру Роберто Серрано, релиз игры может быть отложен до 2026 года. Хотя до этого все указывало на то, что релиз экшена вполне может состояться уже в этом году. Это может говорить о том, что разработчики кардинально пересматривают содержание или добавляют новый контент, который кардинально изменит утёкшую версию.

Insomniac Games пока никак не комментирует возможную задержку. Ходят слухи, что Sony проведёт собственную презентацию в феврале этого года, где будут анонсированы все ключевые новинки. Если Marvel's Wolverine там не появится, скорее всего, игру действительно придётся ждать только в 2026 году.

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Комментарии: 12
Ваш комментарий
William Dwight

Вообще интересно как можно сделать игру за росомаху интереснее чем за ЧП и Бэтмена. У него по сути ток когти и реген. Можно было бы сделать ставку на сюжет, но учитывая сюжет последнего паука... Чет не верится в успех проекта

6
Пользователь ВКонтакте

Без расчлененки и крови это будет шляпа. // Миклуха Маклай

3
Sir Walter

Там еще будут роботы в видео врагов)) ждем провала, но калоеды любители сонимусора купят. к сожалению могут окупить производство.

-4
jax baron

Уже долгострой как у киберпанка - инсомники вообще не понятно чем занимаются.

1
ivan41kds

ты тут загнул уже

-1
jax baron ivan41kds

Чем? скажи.

0
ExperimentalRumble

Это тот самый Marvel's Wolverine к которому присосались повесточники? Тогда нафиг он нужен?!

1
My life is a game

так если на консоли 26 год, на пк 28?(

0
William Dwight

ага, как и интергалактик

0
Каприз888

Но там и стоит именно 26 год.

0
Gradient_Zero

В 2025 осенью выйдет Веном. Росомаха - осень 2026

0
Пользователь ВКонтакте

Могут вообще эту шляпу не выпускать // Suhogruz Suhogruzovich

-1