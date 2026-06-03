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Marvel's Wolverine 15.09.2026
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
7.1 302 оценки

Росомаха покоряет PlayStation - Marvel's Wolverine взлетела на лидирующие позиции по предзаказам во многих странах

monk70 monk70

Момент, которого ждали многие пользователи PlayStation 5, наконец-то настал. Теперь игроки могут оформить предзаказ на Marvel's Wolverine, и, похоже, этого оказалось достаточно, чтобы новая игра от Insomniac Games начала покорять PlayStation Store в нескольких странах.

Последний трейлер игры, призывающий к предзаказам, был просмотрен 3,2 миллиона раз. Первые отчёты о текущих бестселлерах ясно показывают, что эти просмотры привели к предзаказам. Менее чем через сутки Marvel's Wolverine стала одной из самых популярных игр по предзаказу во многих странах:

  • США – 2-е место
  • Великобритания – 2-е место
  • Канада – 1-е место
  • Бельгия – 2-е место
  • Франция – 2-е место
  • Италия – 2-е место
  • Испания – 2-е место
  • Южная Корея – 1-е место
  • Бразилия – 2-е место
  • Турция – 1-е место
  • Польша – 3-е место

Стоит отметить, что в топе не только стандартное издание Marvel's Wolverine. Как видно на скриншотах, цифровое Deluxe-издание также входит в число самых продаваемых, что интересно, поскольку более дорогая версия не предлагает раннего доступа к игре, что часто является причиной, по которой игроки тратят больше денег в наши дни.

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Консоли Индустрия
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Комментарии:  13
Ваш комментарий
CommunicativeDorn

Игра ПК холопам после показа геймплея, стала совсем не интересна .Настолько, что сейчас начнётся тряска в комментариях,через 3.2.1...

24
Сережаа

Если честно он в этом костюме выглядит как идиот... Может в комиксах и круто но тут прям вообще жопа...

12
монcтр

после ремастергейминга и ноугамеза hah

7
Олег Шандер

Ну пусть покупают и играют плестейшн-тестеры)

5
UralGames83Ru

Как же убого выглядит эта игра, просто всех персонажей изуродовали до ужаса 🤮

5
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