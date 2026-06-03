Росомаха покоряет PlayStation - Marvel's Wolverine взлетела на лидирующие позиции по предзаказам во многих странах

Момент, которого ждали многие пользователи PlayStation 5, наконец-то настал. Теперь игроки могут оформить предзаказ на Marvel's Wolverine, и, похоже, этого оказалось достаточно, чтобы новая игра от Insomniac Games начала покорять PlayStation Store в нескольких странах.

Последний трейлер игры, призывающий к предзаказам, был просмотрен 3,2 миллиона раз. Первые отчёты о текущих бестселлерах ясно показывают, что эти просмотры привели к предзаказам. Менее чем через сутки Marvel's Wolverine стала одной из самых популярных игр по предзаказу во многих странах:

США – 2-е место

Великобритания – 2-е место

Канада – 1-е место

Бельгия – 2-е место

Франция – 2-е место

Италия – 2-е место

Испания – 2-е место

Южная Корея – 1-е место

Бразилия – 2-е место

Турция – 1-е место

Польша – 3-е место

Стоит отметить, что в топе не только стандартное издание Marvel's Wolverine. Как видно на скриншотах, цифровое Deluxe-издание также входит в число самых продаваемых, что интересно, поскольку более дорогая версия не предлагает раннего доступа к игре, что часто является причиной, по которой игроки тратят больше денег в наши дни.