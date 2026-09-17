С выходом Marvel's Wolverine Росомаха обновил рекорд Гиннесса по числу сольных игр среди "Людей Икс"

15 сентября 2026 года состоялся релиз Marvel's Wolverine - нового крупнобюджетного экшена от Insomniac Games, студии, известной по играм о Человеке-пауке. С выходом этой игры Росомаха официально закрепил за собой титул персонажа "Людей Икс" с наибольшим количеством сольных игр-спин-оффов, доведя их общее число до шести.

Предыдущий рекорд был зафиксирован "Книгой рекордов Гиннесса" 1 мая 2009 года и составлял пять игр. В официальной записи рекорда указаны следующие проекты: Wolverine для NES (1991), Wolverine: Adamantium Rage для Mega Drive и SNES (1994), Wolverine's Rage для Game Boy Color (2001), Wolverine's Revenge (2003) и X-Men Origins: Wolverine (2009).

Хью Джекман также ранее удерживал рекорд за самую долгую карьеру в роли живого персонажа Marvel: он играл Росомаху более 16 лет. Однако неожиданное возвращение Уэсли Снайпса в роли Блэйда в "Дэдпуле и Росомахе" отняло этот титул с общим сроком 25 лет 340 дней.