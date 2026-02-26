"Серьезно, это уже слишком": фанаты шокированы слитыми скриншотами с внешностью Джин Грей в Marvel's Wolverine

Игровое сообщество взорвалось из-за новой порции сливов по Marvel’s Wolverine - одному из главных эксклюзивов PS5. Причиной масштабного холивара стал предполагаемый облик Джин Грей, которая, по данным инсайдеров, будет играбельным персонажем едва ли не в половине кампании.

Первым скриншотом с моделью Джин Грей поделился испанский инсайдер poliwa_93 в X. На изображении, сделанном, предположительно, на движке игры, пожилой и угрюмый Логан (Росомаха) стоит в помещении с азиатским антуражем (фанаты предполагают, что это логово Омега Рэда) рядом с женщиной в белой майке.

Представляю вам Джин Грей, второго скрытого протагониста "Росомахи", за которую нас заставят играть половину игры. Вот что бывает, когда вы приглашаете Sweet Baby в свой проект, - написал инсайдер.

Игроки оказались в шоке из-за внешности Джин, так как традиционно (особенно в ипостаси Феникса) ее изображали молодой красоткой фотомодельной внешности. Комментарии под постами полны сарказма и гнева: "Их специализация - делать уродливых женщин"; "Выглядит как старуха"; "Теперь понятно, почему всех женщин в игре решили спрятать"; "Серьезно, это уже слишком".

Гнев фанатов быстро обрел конкретную мишень. Внимание переключилось на Бриттни Моррис - ведущую сценаристку Insomniac, работавшую над Spider-Man 2 и грядущим Wolverine. Судя по аккаунту в X, Бриттни Моррис ярая активистка и женщина прогрессивных взглядов.

Это не первый скандал вокруг внешности женских персонажей в играх Insomniac. Ранее студия уже подвергалась критике за модель Мэри Джейн в Spider-Man 2. Официальный трейлер, анонсировавший дату релиза - 15 сентября 2026 года - не показывал героиню, что сейчас фанаты считают "попыткой утаить правду до последнего".