"Серьезно, это уже слишком": фанаты шокированы слитыми скриншотами с внешностью Джин Грей в Marvel's Wolverine

Игровое сообщество взорвалось из-за новой порции сливов по Marvel’s Wolverine - одному из главных эксклюзивов PS5. Причиной масштабного холивара стал предполагаемый облик Джин Грей, которая, по данным инсайдеров, будет играбельным персонажем едва ли не в половине кампании.
Первым скриншотом с моделью Джин Грей поделился испанский инсайдер poliwa_93 в X. На изображении, сделанном, предположительно, на движке игры, пожилой и угрюмый Логан (Росомаха) стоит в помещении с азиатским антуражем (фанаты предполагают, что это логово Омега Рэда) рядом с женщиной в белой майке.
Представляю вам Джин Грей, второго скрытого протагониста "Росомахи", за которую нас заставят играть половину игры. Вот что бывает, когда вы приглашаете Sweet Baby в свой проект, - написал инсайдер.
Игроки оказались в шоке из-за внешности Джин, так как традиционно (особенно в ипостаси Феникса) ее изображали молодой красоткой фотомодельной внешности. Комментарии под постами полны сарказма и гнева: "Их специализация - делать уродливых женщин"; "Выглядит как старуха"; "Теперь понятно, почему всех женщин в игре решили спрятать"; "Серьезно, это уже слишком".
Гнев фанатов быстро обрел конкретную мишень. Внимание переключилось на Бриттни Моррис - ведущую сценаристку Insomniac, работавшую над Spider-Man 2 и грядущим Wolverine. Судя по аккаунту в X, Бриттни Моррис ярая активистка и женщина прогрессивных взглядов.
Это не первый скандал вокруг внешности женских персонажей в играх Insomniac. Ранее студия уже подвергалась критике за модель Мэри Джейн в Spider-Man 2. Официальный трейлер, анонсировавший дату релиза - 15 сентября 2026 года - не показывал героиню, что сейчас фанаты считают "попыткой утаить правду до последнего".
Хахахахаха смакуйте консольщики.
Не удивлён, это же сони.
Походу она расомаха. :D
Старнно почему не чёрная ещё.
Хотя почему странно, все как всегда, чёрная специально сделала, страшную белую.
Awoved схавали и это схавают. Игроки на консолях люди не притязательные, едят всё что дают.
Ты не понимаешь. Не важно, какого качества продукт, главное, чтобы такого не было у пека-бояр
ПК бояре быстро исправят всё модами
Eбло просит, камень в него бросить.
Выглядит так, будто уже бросали, и раз пять попали.
IT'S MA'AM
И тут мы узнаём что Логан мечтает умереть...
Да они давно уже в Г измазались, героиня была нормальной, но как и в Челопауке 2 сделали таблом стареющим:
>1
Оху###еть!!!
а этот танец с мужиком вообще капец ))
Где-то в подворотнях Пхукета.)
Мдаа, ну и отвратство! Неужели так важно делать таких уродливых баб, чтобы угодить кучке шизойдов, которые даже не играют?!
Фуу 🤮
Норм такой транс. Кстати по поводу мджей из павука, разве во второй части ее не красивее сделали? Просто в первой она реально всратая какая то была, но чет все говорят именно про вторую, хотя там она вполне себе.
Да, красивая у Питера мама.
Как же я жалею, что играю только на ПК. Пока эксклюзивные сонибои будут пускать слюнки на эту шикарную малышку, мне придётся проходить Phantom Blade Zero.