Скрытность, слежка и падения из вертолёта: утечка ранних превью раскрывает геймплей Marvel's Wolverine

В сети явно раньше положенного срока появились публикации сразу от двух авторитетных игровых порталов. Издания Eurogamer и Deadline опубликовали впечатления от закрытой демоверсии Marvel's Wolverine, раскрыв новые особенности игрового процесса экшена. И хотя обе статьи быстро удалили, фанаты успели их сохранить.

Судя по обзору от Eurogamer, сюжет Marvel's Wolverine сразу бросают игроков в пекло. Первые сцены экшена открывают брутальную завязку, где озверевший, дикий Логан мчится сквозь тропические джунгли до тех пор, пока его не усмиряет "казалось бы добрый" мутант Натаниэль Эссекс. Обозреватель добавляет, что вскоре история игры переходит в настоящее время — мы застаем героя во время спасательной операции, цель которой — вырвать Эссекса из рук очередного корпоративного миллиардера, Боливара Траска. Эпичности сцене старта, которую мы отчасти могли видеть в летнем трейлере, придает зрелищное падение из летящего вертолета спиной вперед с традиционным жестом среднего пальца.

Геймплей новой игры от Insomniac Games описывают как "высокополированную и эффектную" смесь слешера и механик стелса. Росомаха вступает в кровавый танец, разрубая врагов связками комбо-ударов, прыжками от цели к цели, впадая в ярость при потерях крови или накале сражения, о чем подробнее рассказывали сами креативные директоры из интервью по игре этим летом. Помимо лобовых атак, Логан превосходно умеет ползать в густой траве и незаметно устранять солдат по одному из-за спины, активируя особое чутье Хищника, которое подсвечивают ему врагов и выдают подсказки по направлениям.

Журналистам портала Deadline, в свою очередь, удалось побеседовать с ведущим актёром озвучивания и захвата движений Лиамом Макинтайром. В этои интервью Лиам рассказал, как непросто было найти "натуральный и правильный" голос для когтистого канадца в игровом воплощении.

Поиск фирменной хрипотцы дался нелегко — команда пробовала много разных тембров: К счастью, грубый стиль речи Логана неплохо подошел моему естественному голосу. Остальным приходилось бы курить ради такой хрипоты, а у меня для этого с самого рождения просто есть хроническая астма!.

— поделился Лиам.

Актер признался, что для брутальных трюков он рвался снимать экшен-дубли самостоятельно, но из-за особенностей технологии захвата движений самые сложные сцены были записаны отдельно с каскадером Сетом Остином.

Как отметил Лиам, в Marvel's Wolverine игроков ждет история о молодом Росомахе. Герой пережил жуткую амнезию и он сам не понимает почему им иногда правит неконтролируемая слепая ярость. Узнать полный сюжет игры можно будет уже 15 сентября на PS5.