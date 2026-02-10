ЧАТ ИГРЫ
Marvel's Wolverine Осень 2026
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
7.6 265 оценок

Скрытый трейлер Marvel's Wolverine намекает на крупный анонс во время State of Play

butcher69 butcher69

Insomniac Games готовит поклонников к очередной порции новостей о Marvel’s Wolverine. Новый трейлер игры, судя по всему, появится во время предстоящего шоу State of Play. Для многих игроков проект стал самым ожидаемым на 2026 год, обещая мрачную и жесткую супергеройскую историю, где мы окунёмся в шкуру Логана, вместо привычного яркого комиксного приключения.

Интересный момент: на официальном канале PlayStation на YouTube появился «Приватное видео», посвящённое Marvel’s Wolverine. Это означает, что материал уже загружен и ждёт своей публикации, что почти наверняка указывает на скорый показ нового трейлера или более длинного геймплейного фрагмента. Такое решение подогревает ожидания и подтверждает, что презентация будет содержательной, а не просто тизером.

Кроме того, есть признаки того, что Sony может наконец анонсировать точную дату релиза игры. Официально известно, что проект выйдет осенью, и есть вероятность, что релиз намечен на безопасный период, чтобы не пересечься с ноябрьской премьерой GTA 6.

18
9
Комментарии:  9
caliskan
обещая мрачную и жесткую супергеройскую историю

Чет после соевых пауков не особо верится

10
Роман45554
2
Nill Kravets

уже по Джин Грей и другим героиням это видно

2
FumblingLysanias

За пределами Астро-Болт и Демонов ремейк ничего стоящего... Где system seller на текущий период? Ждём State of Play... А пока:

7
Alkatraz7N7

Спартак отрастил бакенбарды и стал лисой😁

2
Роман45554
2
MNM 777

обещая мрачную и жесткую супергеройскую историю, где мы окунёмся в шкуру Логана, вместо привычного яркого комиксного приключения.

bohdan2015

Вначале резка от скрытного мастера клинка Стикса, а затем уже отрытая от Логана)

Azimut zvuk

Он похоже какать хочет