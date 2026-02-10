Скрытый трейлер Marvel's Wolverine намекает на крупный анонс во время State of Play

Insomniac Games готовит поклонников к очередной порции новостей о Marvel’s Wolverine. Новый трейлер игры, судя по всему, появится во время предстоящего шоу State of Play. Для многих игроков проект стал самым ожидаемым на 2026 год, обещая мрачную и жесткую супергеройскую историю, где мы окунёмся в шкуру Логана, вместо привычного яркого комиксного приключения.

Интересный момент: на официальном канале PlayStation на YouTube появился «Приватное видео», посвящённое Marvel’s Wolverine. Это означает, что материал уже загружен и ждёт своей публикации, что почти наверняка указывает на скорый показ нового трейлера или более длинного геймплейного фрагмента. Такое решение подогревает ожидания и подтверждает, что презентация будет содержательной, а не просто тизером.

Кроме того, есть признаки того, что Sony может наконец анонсировать точную дату релиза игры. Официально известно, что проект выйдет осенью, и есть вероятность, что релиз намечен на безопасный период, чтобы не пересечься с ноябрьской премьерой GTA 6.