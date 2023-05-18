Слух: на PlayStation Showcase будет показан брутальный тизер Marvel's Wolverine с примерной датой выхода игры ©

Вслед за долгожданный анонсом крупной презентации от Sony, в сети начали распространяться слухи о громких анонсах. Мы уже неоднократно слышали о демонстрации ремейка Metal Gear Solid 3, Marvel's Spider-Man 2 и других разных новинках для PS5. Новая утечка утверждает, что самым важным анонсом грядущей PlayStation Showcase станет показ брутального экшена Marvel’s Wolverine.

Издание Game Informer предполагает, что на PlayStation Showcase пользователей будет ждать небольшой анонс связанный с Marvel’s Wolverine. Из игры могут показать арт, скриншот или что-то незначительно, чтобы напомнить игрокам о её разработки. Некоторые инсайдеры подтверждают информацию от журналистов, однако по их мнению премьера игры будет гораздо масштабнее.

Авторы утечек утверждают, что во время прямой трансляции Sony будет представлен новый тизер Marvel’s Wolverine. Ролик сделает акцент на брутальном главном герое и "взрослом рейтинге", показав зрителям кадры с расчлененкой врагов. Кроме этого, в конце тизера будет показана примерная дата релиза экшена, которая будет запланирована на 2024 год.

Вот еще дополнительная информация об Marvel’s Wolverine от инсайдеров:

Эмоциональное повествование и ультрасовременный геймплей

Отдельная оригинальная вселенная, как в играх Insomniac про Человека-паука

Повествование и игровой процесс будут отображать "взрослый" рейтинг игры

В игре будет полуоткрытый мир, схожий по дизайну на последние части God Of War

Игра выйдет только на PS5 в середине осени 2024 года с возможными переносами.

Насколько окажется правдива эта информация узнаем уже через неделю. Презентация PlayStation Showcase состоится 24 мая в 23:00 по МСК.