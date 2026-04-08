Слух: Sony готовит полноценный показ Marvel's Wolverine на грядущем State of Play

Инсайдеры снова заговорили о презентации State of Play, намеченной на весну 2026 года. На этот раз в центре внимания окажется амбициозный проект Marvel’s Wolverine от студии Insomniac Games. Поскольку последняя презентация прошла ещё в феврале, новый выпуск может стать полноценным бенефисом этой долгожданной игры.

По информации авторитетного инсайдера NateTheHate, мероприятие пройдет «задолго до июня» — ориентировочно в конце апреля или начале мая. Эти сроки подтверждаются и словами самих разработчиков, которые ранее обещали раскрыть подробности о «Росомахе» именно весной

2026 года. Это делает весенний State of Play идеальным моментом для первого полноценного показа геймплея.

Интриги добавила недавняя ошибка в магазине PlayStation Store, из-за которой стала известна точная дата выхода. Согласно утечке, релиз Marvel’s Wolverine на PS5 запланирован на 15 сентября 2026 года. Таким образом, предстоящий State of Play станет главной площадкой для демонстрации игрового процесса перед осенней премьерой.

В центре сюжета нового экшена от Insomniac Games — суровая правда о происхождении Логана. Нам обещают глубокое исследование характера героя и брутальные сражения, в которых дамантиевые когти и ярость станут единственным способом выжить. Весенний выпуск State of Play должен поставить точку в череде слухов и дать исчерпывающие ответы на все главные вопросы фанатов.