Слух: Sony выпустит Marvel's Wolverine в начале осени 2026 года, чтобы избежать конкуренции с GTA 6

По информации, предоставленной известным отраслевым журналистом Джейсоном Шрейером, Sony относится к премьере GTA 6 как к эксклюзиву для PS5. В связи с этим японцы рассчитывают на значительный рост продаж консолей и огромную заинтересованность поклонников серии Grand Theft Auto в PS5. Поэтому Marvel’s Woverine, долгожданная игра от студии Insomniac Games, должна выйти в сентябре или, самое позднее, в октябре 2026 года, тем самым уступив место игре от Rockstar Games.

Данное решение позволяет предположить, что компания Sony делает ставку на то, что продажи консолей в период выхода GTA 6 будут очень высокими. В то же время руководство Sony осознает, что в случае выхода другой крупной игры одновременно с хитом от Rockstar Games, ее продажи могут значительно пострадать.

Приведенные выше сведения о сроках выхода Marvel’s Wolverine не являются официальными, но стоит признать, что такой подход является вполне логичным. Разумеется, вполне возможно,что GTA 6 ждет очередная отсрочка, ведь изначально игра должна была выйти осенью 2025 года, но в итоге дату релиза перенесли на 19 ноября 2026 года.