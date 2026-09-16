Sony анонсировала ряд товаров, посвящённых Marvel's Wolverine, включая мини-холодильник с уникальным дизайном

Marvel's Wolverine наконец-то вышла на PlayStation 5, и Sony решила воспользоваться релизом новинки от студии Insomniac Games, чтобы выпустить в продажу коллекцию официальных товаров, вдохновлённых образом знаменитого мутанта.

Линейка товаров Marvel's Wolverine включает в себя одежду, аксессуары, предметы домашнего декора и вещи для повседневного использования; дизайн многих изделий отсылает к внешнему виду персонажа и самой игре. Эти товары уже поступили в продажу или скоро появятся в ассортименте избранных розничных сетей США.

Особого внимания заслуживает футболка с символикой Росомахи, украшенная крупным изображением из игры, выполненным в винтажном стиле с эффектом потёртости. Товар уже доступен в официальном магазине PlayStation, а позже появится в сети Walmart.

Поклонники также могут приобрести кепки-снэпбэки с различными элементами, связанными с персонажем: силуэтом маски Росомахи, деталями его костюма и узорами, напоминающими следы от его когтей. Кепки уже продаются в магазинах Target.

В коллекцию также вошли чёрная вязаная шапка с нашивкой, изображающей фирменные следы от когтей Росомахи, и плед с изображением персонажа в действии. Шапка уже доступна в магазине PlayStation, а плед появится в продаже позже — в сети Walmart.

Одним из самых интересных товаров коллекции стали мини-холодильники в стиле Marvel's Wolverine. Они достаточно компактны, чтобы поместиться на столе, украшены изображениями по мотивам игры и вмещают достаточное количество напитков или закусок для игровых сессий. Мини-холодильники уже можно купить в официальном магазине PlayStation и сети Target; также планируется их появление в магазинах GameStop.

Помимо этих товаров, Sony также предложила фанатам и другие изделия — например, декоративный баннер на холсте, керамическую чашу и бутылку из нержавеющей стали объёмом 32 унции (ок. 0,9 л); дизайн всех этих предметов вдохновлён образом Росомахи из вселенной Marvel.

Наличие товаров зависит от конкретного розничного продавца, а сама коллекция изначально была анонсирована для североамериканского рынка.