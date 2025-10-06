ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Marvel's Wolverine Осень 2026
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
7.6 249 оценок

Sony изменила название экшена Marvel's Wolverine на Marvel's Lobezno в испаноязычных странах

Gruz_ Gruz_

Поначалу это казалось банальным фэйком, но на самом деле это правдивая история: в ряде стран эксклюзив для PlayStation 5 получит другое название.

Речь идет о Marvel's Wolverine, который не будет называться так во всем мире. Вопреки тому, что можно было бы подумать, герой со скелетом из адамантита не везде называется Wolverine, а в Испании он носит имя Lobezno. Поскольку пресонаж "Людей Икс" уже известен испанской публике под этим именем, для Marvel и Sony было бы невыгодно сохранять его оригинальное имя в этих странах, рискуя тем, что он не будет должным образом принят фанатами.

Именно по этой причине во всех странах, где говорят по-испански, название эксклюзивной игры для PlayStation 5 от Insomniac Games будет отличаться: в этом случае на обложке будет надпись Marvel's Lobezno, как и на официальном ключевом арте, опубликованном на испанской версии PlayStation Blog.

Подобное событие является необычным и, вероятно, беспрецедентным в новейшей истории Sony, но в целом оправданным с точки зрения маркетинга.

9
13
Комментарии:  13
Ваш комментарий
Animario

Марвел Любезно)

8
Вадим Якимов

любезный вульварин)

Madiark

Марвел Лобковый

5
JohnTornton

ну и у нас было бы Marvel's Росомаха

3
SkyraX

у фаргуса былобы "Волк Эрина"

1
Hall_1920

Марвел Лапенко

3
нитгитлистер

а для нас он росомаха называется. в чем разница то? локализация и локализация что необычного то?

1
Giggity

Просто держат в курсе 😁

3
Пользователь ВКонтакте

Новость то в чем? Что испанцы говорят по испански? Ашалеть // Александр Ковалёв

1
нитгитлистер

скандалы интриги расследования испанцы говорят на испанском и испанские слова отличаются от английских ахах

Пользователь ВКонтакте

У нас почему то тоже, вот так открытие, росомаху зовут РОСОМАХА, а не вульверин. Где новость? // Александр Ковалёв

Вадим Якимов

ну народ хоть поприкалывался децл..)

kotasha

Если игру делали с этими клоунами как в пауке то нафиг такую игру ещё и за 70$ опять хеяв или кого то притянут где вообще не надо было в игру добавлять.