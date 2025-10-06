Sony изменила название экшена Marvel's Wolverine на Marvel's Lobezno в испаноязычных странах

Поначалу это казалось банальным фэйком, но на самом деле это правдивая история: в ряде стран эксклюзив для PlayStation 5 получит другое название.

Речь идет о Marvel's Wolverine, который не будет называться так во всем мире. Вопреки тому, что можно было бы подумать, герой со скелетом из адамантита не везде называется Wolverine, а в Испании он носит имя Lobezno. Поскольку пресонаж "Людей Икс" уже известен испанской публике под этим именем, для Marvel и Sony было бы невыгодно сохранять его оригинальное имя в этих странах, рискуя тем, что он не будет должным образом принят фанатами.

Именно по этой причине во всех странах, где говорят по-испански, название эксклюзивной игры для PlayStation 5 от Insomniac Games будет отличаться: в этом случае на обложке будет надпись Marvel's Lobezno, как и на официальном ключевом арте, опубликованном на испанской версии PlayStation Blog.

Подобное событие является необычным и, вероятно, беспрецедентным в новейшей истории Sony, но в целом оправданным с точки зрения маркетинга.