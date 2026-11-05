Sony: Marvel's Wolverine улучшила финансовые показатели PlayStation за квартал, а пользователи хвалят игру

Сегодня Sony опубликовала финансовый ответ, в котором раскрыла официальные продажи Marvel's Wolverine: за 50 дней после релиза, по состоянию на 4 ноября, игра разошлась тиражом более 2,4 млн копий. Согласно отчету компании, проект способствовал улучшению результатов всего игрового сегмента за квартал.

Совокупные продажи Marvel's Wolverine, вышедшей в сентябре, превысили 2,4 млн копий, что способствовало улучшению результатов всего сегмента за квартал. При создании Marvel’s Wolverine мы опирались на опыт, накопленный в ходе работы над франшизой Marvel’s Spider-Man, чтобы предложить игрокам уникальный экшен-проект. Пользователи хвалят новинку, отметив глубокое погружение в игровой процесс, высокое качество исполнения и многогранный сюжет.

Продажи Wolverine заметно скромнее, чем у предыдущей игры Insomniac - Marvel's Spider-Man 2, которая разошлась тиражом 2,5 млн копий в первый же день и 5 млн за 11 дней. Тем не менее Sony, похоже, довольна вкладом игры в квартальные показатели. Главным испытанием для Wolverine станет праздничный сезон - в течение него станет ясно, насколько устойчивым окажется спрос на проект.

Sony также повысила прогноз продаж игрового подразделения на 6% из-за "роста продаж сторонних игр". Хотя конкретные тайтлы не называются, из текста очевидно, что речь в основном о Grand Theft Auto 6: партнёрство Sony с Rockstar Games выдвинуло PS5 на передний план маркетинга игры, геймплей показывали только с PS5, а реклама утверждает, что GTA 6 "играется лучше всего на PS5".

Прогноз на текущий финансовый год, который завершится 31 марта 2027-го, омрачает перенос God of War Laufey от Sony Santa Monica с февраля на май. Однако GTA 6 обещает стать крупнейшим развлекательным релизом в истории - так что Sony, несомненно, отнесется к смещению продаж на следующий финансовый год спокойно.