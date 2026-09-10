Sony не жалеет средств на продвижение Marvel's Wolverine - эксклюзив для PS5 вышел в реальный мир

Marvel's Wolverine — важнейший проект, который Sony Interactive Entertainment выпустит в ближайшие месяцы. В связи с этим PlayStation не только продолжает рекламную кампанию, но и делает ставку на масштабность, стремясь привлечь внимание широкой аудитории к этому новому эксклюзиву для PS5.

Новинка от студии Insomniac Games выходит 15 сентября. Можно с уверенностью сказать, что разработчики уже продемонстрировали все аспекты игры, способные убедить сомневающихся игроков примерить на себя роль Логана уже в ближайший вторник. Теперь эстафету продвижения проекта перехватила сама PlayStation. Ярким тому подтверждением стал новый видеоролик.

Уже некоторое время Sony Interactive Entertainment активно проводит кампании, создающие ощущение проникновения виртуального мира в реальность, — так компания напоминает игрокам, что игры для PlayStation 5 открывают путь в иное измерение и дарят поистине уникальный опыт. Индийское подразделение PlayStation решило дать аудитории возможность ощутить присутствие Логана в реальной жизни. Для этого поезда метро в Мумбаи оклеили рекламными изображениями как снаружи, так и внутри; этот процесс был запечатлён на видео, которое недавно появилось на YouTube.