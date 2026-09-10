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Marvel's Wolverine 15.09.2026
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
6.5 392 оценки

Sony не жалеет средств на продвижение Marvel's Wolverine - эксклюзив для PS5 вышел в реальный мир

monk70 monk70

Marvel's Wolverine — важнейший проект, который Sony Interactive Entertainment выпустит в ближайшие месяцы. В связи с этим PlayStation не только продолжает рекламную кампанию, но и делает ставку на масштабность, стремясь привлечь внимание широкой аудитории к этому новому эксклюзиву для PS5.

Новинка от студии Insomniac Games выходит 15 сентября. Можно с уверенностью сказать, что разработчики уже продемонстрировали все аспекты игры, способные убедить сомневающихся игроков примерить на себя роль Логана уже в ближайший вторник. Теперь эстафету продвижения проекта перехватила сама PlayStation. Ярким тому подтверждением стал новый видеоролик.

Уже некоторое время Sony Interactive Entertainment активно проводит кампании, создающие ощущение проникновения виртуального мира в реальность, — так компания напоминает игрокам, что игры для PlayStation 5 открывают путь в иное измерение и дарят поистине уникальный опыт. Индийское подразделение PlayStation решило дать аудитории возможность ощутить присутствие Логана в реальной жизни. Для этого поезда метро в Мумбаи оклеили рекламными изображениями как снаружи, так и внутри; этот процесс был запечатлён на видео, которое недавно появилось на YouTube.

Консоли 54 Трейлеры 21
60
41
Комментарии:  41
Ваш комментарий
era aoi

Эти деньги можно было вложить в хороших програмистов и дизайнеров

28
agula98
Sony не жалеет средств на продвижение Marvel's Wolverine

Да мы видимо по оценке 6 из 10 как она не жалеет средств. Если бы не жалела, было бы 16 из 10

18
PuaJl4eJl

Эксклюзивы Sony спустились на дно)

15
Egik81

Ну, когда качество нужно компенсировать лапшеваеньем другого и не бывает.

8
Lazy Mutton

Какой посыл ролика-то?

Показали под эпичную музыку наклейки на поездах? Странная реклама какая-то.

7
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