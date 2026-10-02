Sony: новый апскейлер QSSR можно быстро добавить в игры с поддержкой PSSR

Sony рассказала о возможностях нового ИИ-апскейлера QSSR для обычной PlayStation 5. По словам главного инженера SIE по исследованиям в области графики Дэниела Крейга, технологию можно относительно легко внедрять в уже выпущенные игры с поддержкой PSSR, а сама адаптация обычно занимает всего несколько дней.

QSSR дебютировала в Ghost of Yōtei и Marvel’s Wolverine. В отличие от PSSR, предназначенной для PlayStation 5 Pro, новая технология ориентирована на базовую PS5 и должна повысить качество изображения без слишком серьёзных потерь производительности.

«QSSR по своей сути является заменой, которую можно напрямую использовать в играх, уже поддерживающих PSSR», — объяснил Крейг в разговоре с Digital Foundry. При этом разработчикам всё же потребуется немного времени на настройку параметров игры — например, потоковой загрузки ресурсов, чтобы текстуры более высокого качества своевременно находились в памяти.

По словам инженера, подобная адаптация относительно проста и сопряжена с небольшими рисками. При этом Sony особенно рассчитывает на игры, которые с самого начала будут разрабатываться с учётом обеих технологий — QSSR и PSSR. Это может ускорить распространение нового апскейлера среди будущих проектов.

Digital Foundry уже сравнила работу QSSR в Ghost of Yōtei и Marvel’s Wolverine. В последней при целевом разрешении 4K новая технология создаёт более высокую нагрузку, чем PSSR на PS5 Pro: в тяжёлых сценах разница достигает примерно 8–10 кадров в секунду. При цели 1440p задержка обработки составляет около 1,5–1,8 мс.

При этом результаты Marvel’s Wolverine могут не отражать реальную производительность QSSR во всех играх. В Ghost of Yōtei технология в режиме производительности с отключённым ограничением кадров и VRR работала практически на одном уровне с FSR 3. Если аналогичная производительность сохранится в других проектах, QSSR может стать привлекательной альтернативой для разработчиков игр на базовой PS5.

Пока говорить о массовом внедрении технологии рано, однако возможность относительно быстрой адаптации уже существующих игр выглядит многообещающе. Если QSSR действительно окажется близка по производительности к FSR 3, разработчики смогут улучшать качество изображения в режимах на 60 FPS, где на обычной PS5 сейчас нередко приходится жертвовать детализацией ради более высокой частоты кадров.