Sony подтвердила, что Marvel's Wolverine и Intergalactic выйдут после марта 2026 года

Sony подтвердила, что Marvel's Wolverine и Intergalactic не выйдут в этом финансовом году. В этом году в Business Segment Presentation и Fireside Chat обе игры были указаны в категории «Предстоящие» для ежегодных однопользовательских релизов.

Ghost of Yōtei от Sucker Punch Productions и Death Stranding 2: On the Beach от Kojima Productions указаны в качестве главных релизов этого года, оба выйдут до 31 марта 2026 года. Конечно, это не подтверждает точную дату выхода Intergalactic или Marvel's Wolverine, поэтому даже запуск в 2027 финансовом году не является гарантией. Джейсон Шрайер из Bloomberg ранее сообщал, что научно-фантастический боевик Naughty Dog не выйдет в 2026 году.

Что касается того, какие игры могут заполнить этот пробел, президент Naughty Dog Нил Дракманн подтвердил, что работает над неанонсированным проектом в качестве продюсера. Если он выйдет позже в следующем году, возможно, в ближайшие месяцы будет сделан анонс.

Тем временем Death Stranding 2: On the Beach выйдет 26 июня на PS5, а затем 2 октября выйдет Ghost of Yōtei.