Sony подтвердила, что Marvel's Wolverine выйдет в нынешнем финансовом году - до апреля 2027 года

Компания Sony Interactive Entertainment, по случаю публикации своего последнего финансового отчёта, решила успокоить поклонников, ожидающих сольного приключения самого известного члена Людей Икс.

Компания подтвердила, что Marvel's Wolverine от Insomniac Games остаётся ключевой частью её издательского плана на предстоящий финансовый год (апрель 2026 г. - март 2027 г.). Хотя компания использовала общие временные рамки, аналитики считают, что наиболее вероятной датой релиза остаётся осень 2026 года. Marvel's Wolverine, наряду с загадочной Saros, как ожидается, станут основными источниками дохода компании в ближайшие месяцы.

Sony объявила, что 2026 год станет временем интенсивного укрепления позиций её внутренних студий, и Marvel's Wolverine станет лучшим тому доказательством.