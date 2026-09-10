Sony представила новый трейлер Marvel's Wolverine с живыми актерами

Sony Interactive Entertainment и студия Insomniac Games выпустили новый трейлер Marvel’s Wolverine, который сама PlayStation обозначила как лайв-экшен. По сути, ролик представляет собой скорее рекламный материал с постановочными сценами, близкими к атмосфере игры, чем полноценный игровой трейлер. В трейлере кадры с живыми актерами сменяются аналогичными фрагментами из игры: погони на мотоцикле, бег и драки. Все это чередуется кадрами с людьми, которые играют на PS5.



События игры происходят в той же вселенной, что и игры о Человеке-пауке, но в эпоху, когда знаменитая команда "Люди Икс" еще не сформирована. Мутанты в этом мире вынуждены скрываться, являясь изгоями общества. После трех лет отсутствия Логан присоединяется к отряду мутантов, защищающих своих сородичей от преследователей. Им предстоит столкнуться с создателем Стражей Боливаром Траском, который похищает мутантов по всему миру, а также с такими культовыми противниками, как Омега Ред, Мистик и т.д.

Marvel’s Wolverine выйдет эксклюзивно на PlayStation 5 15 сентября 2026 года. Предзаказы уже открыты: базовая версия обойдётся в 70 долларов, а Digital Deluxe Edition предложит дополнительные костюмы и внутриигровые бонусы.