Sony впервые за 11 лет останется без номинации на "Игру года" на TGA? У Marvel's Wolverine слишком низкие оценки

Издание Polygon сообщает о том, что Sony впервые за 11 лет может остаться без номинации на "Игру года" на The Game Awards.
Всё дело в том, что Marvel's Wolverine от Insomniac Games получил умеренные оценки критиков: средний балл на Metacritic составил 78, на Opencritic - 79, а рецензенты разделились во мнениях. На этом фоне у игры есть все шансы не попасть в число номинантов на звание "Игры года" на церемонии The Game Awards, что может прервать впечатляющую серию Sony.
За всю историю премии издатель оставался без номинации лишь однажды - в 2014 году, а за последующие одиннадцать лет проекты Sony выдвигались 14 раз и трижды побеждали: God of War в 2018-м, The Last of Us Part 2 в 2020-м и Astro Bot в 2024-м.
В 2026 году последней надеждой Sony остаётся Saros от студии Housemarque, чей рейтинг на Metacritic составляет 87 баллов, однако предыдущий проект этой команды Returnal в 2021 году так и не получил номинацию. Если Wolverine действительно не войдёт в список претендентов, Sony впервые с 2014 года останется без шансов на главную награду церемонии.
Дак нифига там бабы страшные
Самое худшее поколение консолей по качеству игр. Не удивительно.
Так Сони вообще по барабану))))
Надо же когда-то начинать