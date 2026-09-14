Sony впервые за 11 лет останется без номинации на "Игру года" на TGA? У Marvel's Wolverine слишком низкие оценки

Издание Polygon сообщает о том, что Sony впервые за 11 лет может остаться без номинации на "Игру года" на The Game Awards.

Всё дело в том, что Marvel's Wolverine от Insomniac Games получил умеренные оценки критиков: средний балл на Metacritic составил 78, на Opencritic - 79, а рецензенты разделились во мнениях. На этом фоне у игры есть все шансы не попасть в число номинантов на звание "Игры года" на церемонии The Game Awards, что может прервать впечатляющую серию Sony.

За всю историю премии издатель оставался без номинации лишь однажды - в 2014 году, а за последующие одиннадцать лет проекты Sony выдвигались 14 раз и трижды побеждали: God of War в 2018-м, The Last of Us Part 2 в 2020-м и Astro Bot в 2024-м.

В 2026 году последней надеждой Sony остаётся Saros от студии Housemarque, чей рейтинг на Metacritic составляет 87 баллов, однако предыдущий проект этой команды Returnal в 2021 году так и не получил номинацию. Если Wolverine действительно не войдёт в список претендентов, Sony впервые с 2014 года останется без шансов на главную награду церемонии.