Sony выпустила новый рекламный ролик, посвящённый играм Marvel, доступным для PS5

Sony выпустила новый рекламный ролик для PS5, который сразу переходит к сути: партнёрство с Marvel никогда не было таким крепким. Видео под названием «Игры Marvel в 2026 году на PS5» объединяет впечатляющий набор игр от издателя и демонстрирует, что консоль может предложить поклонникам супергероев.

Основное внимание в ролике уделяется эксклюзивам консоли: Marvel’s Spider-Man 2, Marvel’s Wolverine и Marvel’s Fighting Souls. Помимо эксклюзивных игр, в видеоролике также представлены сцены из Marvel Rivals, Marvel’s Guardians of the Galaxy и Marvel Cosmic Invasion, что в целом демонстрирует внушительную линейку игр от этого бренда, доступных для PS5.

Выпуск рекламного ролика, похоже, не случаен. Недавно вышел новый трейлер к фильму «Человек-паук: Новый день», который выйдет в кинотеатрах 29 июля, а это значит, что Sony и Marvel сотрудничают в маркетинговой стратегии.

Как это уже происходило практически со всеми видеороликами, опубликованными каналом PlayStation в последнее время, раздел комментариев к рекламному ролику был завален просьбами фанатов о возвращении физических дисков, что является прямым отражением объявления о том, что консоли PlayStation перестанут получать физические носители с 2028 года. Хорошая новость для тех, кто всё ещё ценит физические диски: все игры, перечисленные в рекламе, за исключением Marvel Rivals, которая является живым сервисом и не имеет физического издания, доступны на дисках.