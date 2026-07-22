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Marvel's Wolverine 15.09.2026
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
6.8 346 оценок

Sony выпустила новый рекламный ролик, посвящённый играм Marvel, доступным для PS5

monk70 monk70

Sony выпустила новый рекламный ролик для PS5, который сразу переходит к сути: партнёрство с Marvel никогда не было таким крепким. Видео под названием «Игры Marvel в 2026 году на PS5» объединяет впечатляющий набор игр от издателя и демонстрирует, что консоль может предложить поклонникам супергероев.

Основное внимание в ролике уделяется эксклюзивам консоли: Marvel’s Spider-Man 2, Marvel’s Wolverine и Marvel’s Fighting Souls. Помимо эксклюзивных игр, в видеоролике также представлены сцены из Marvel Rivals, Marvel’s Guardians of the Galaxy и Marvel Cosmic Invasion, что в целом демонстрирует внушительную линейку игр от этого бренда, доступных для PS5.

Выпуск рекламного ролика, похоже, не случаен. Недавно вышел новый трейлер к фильму «Человек-паук: Новый день», который выйдет в кинотеатрах 29 июля, а это значит, что Sony и Marvel сотрудничают в маркетинговой стратегии.

Как это уже происходило практически со всеми видеороликами, опубликованными каналом PlayStation в последнее время, раздел комментариев к рекламному ролику был завален просьбами фанатов о возвращении физических дисков, что является прямым отражением объявления о том, что консоли PlayStation перестанут получать физические носители с 2028 года. Хорошая новость для тех, кто всё ещё ценит физические диски: все игры, перечисленные в рекламе, за исключением Marvel Rivals, которая является живым сервисом и не имеет физического издания, доступны на дисках.

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Комментарии:  16
Ваш комментарий
Giggity
Основное внимание в ролике уделяется эксклюзивам консоли: Marvel’s Spider-Man 2, Marvel’s Wolverine и Marvel’s Fighting Souls

6 игр показали, 4 старые которые есть на ПК, 1 новая которая так же на ПК, и всего 1 экз. К чему такой рекламный ролик я так и не понял.

14
Azimut zvuk

Ни одной топовой игры за поколение,за исключением ботаастро.

6
Death to Spies

PS5 No games в этом поколении, что будет на следующем вообще страшно.

6
GayFish

Из всего показанного только Стражи были хорошей игрой, к сожалению у нее продолжения не будет, дорогущее кинцо с однокнопочным геймплеем гои покупают куда охотнее.

2
jax baron

Это не их игры, опять себе преписывают

1
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