Состоялся релиз Marvel's Wolverine на PS5 - в честь этого Insomniac Games опубликовала эмоциональное обращение к фанатам

15 сентября 2026 года студия Insomniac Games (часть PlayStation Studios) официально выпустила Marvel’s Wolverine - эксклюзив для PlayStation 5. Игра стала доступна с полуночи по восточному времени США; с учетом часовых поясов часть игроков смогла начать раньше.

Marvel’s Wolverine - новый оригинальный приключенческий боевик от создателей серии Marvel’s Spider-Man. Игрок управляет Логаном, он же Росомаха, в истории, где герой присоединяется к Команде X, чтобы противостоять угрозе мутантам со стороны Боливара Траска и других врагов. События разворачиваются в разных уголках мира - в Канаде, Японии, Мадрипуре и не только.

В день релиза официальный аккаунт студии Insomniac Games опубликовал эмоциональное обращение к фанатам.

Наконец-то этот день настал - день релиза Marvel’s Wolverine! Мы благодарны всем, кто помог нам дойти до этого особенного момента. Игроки по всему миру начинают свое путешествие с Логаном, и нам не терпится узнать, каким оно окажется для них. Мы невероятно гордимся тем, что создала наша команда. Мы также активно общаемся с игроками и собираем отзывы, чтобы сделать игру еще лучше. Мы глубоко ценим страсть, поддержку и время, которое игроки проводят с Логаном. Мы поднимаем свои когти в знак уважения и с нетерпением ждем историй о ваших собственных приключениях в Marvel’s Wolverine.

На этом поддержка игры не заканчивается: Insomniac Games обещает и дальше делиться новостями, прислушиваться к отзывам и развивать сообщество вокруг Marvel’s Wolverine.