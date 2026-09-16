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Marvel's Wolverine 15.09.2026
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
6 464 оценки

Создатели Knight's Path высмеяли Sweet Baby Inc: "Поможете нам добавить шлейф от газов Амели и сделать её уродливой?"

AceTheKing AceTheKing

Создатели ролевого экшена Knight's Path, решила присоединиться к волне критики в адрес Insomniac Games и Marvel's Wolverine. Поводом стало сотрудничество студии с консультантами по повестке из Sweet Baby.

Даниэль Вавра об участии Sweet Baby Inc в разработке Marvel's Wolverine: "Уборщикам дают проводить операцию на мозге"

Разработчики Knight's Path с сарказмом поинтересовались, может ли Sweet Baby помочь им избежать скандалов и сделать игру максимально безопасной. В качестве примера они предложили добавить в проект шлейф от кишечных газов персонажа Амели, а также сделать героиню уродливой.

Sweet Baby Inc, можете помочь нам избежать скандалов с Knight's Path? Мы ОЧЕНЬ хотим сделать игру максимально безопасной. Думаем, что для начала нужно добавить в игру шлейф от кишечных газов Амели, а затем сделать её п****ц какой уродливой.
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Комментарии:  137
Ваш комментарий
Константин335

Решили значит похайпиться пока есть возможность, ясно. Почему все стали такими токсичными?

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MNM 777
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kotasha

Любая игра которая была у Sweet Baby Inc, становиться откровенной помойкой, сюжет игр у Insomniac и так скучные, добавим повестку и будет вызывать рвотные рефлексы, сони стоила переписать сценарий и выкинуть вок из свой студии, но сони мало они хотят ещё больше хейта, получаем беззубые игры, так что с такой компанией лучше не связывать, ед игры которые они ещё не запоганили это уже совсем игры для детей или одна выжившая франшиза серия GT.