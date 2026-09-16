Создатели Knight's Path высмеяли Sweet Baby Inc: "Поможете нам добавить шлейф от газов Амели и сделать её уродливой?"

Создатели ролевого экшена Knight's Path, решила присоединиться к волне критики в адрес Insomniac Games и Marvel's Wolverine. Поводом стало сотрудничество студии с консультантами по повестке из Sweet Baby.
Разработчики Knight's Path с сарказмом поинтересовались, может ли Sweet Baby помочь им избежать скандалов и сделать игру максимально безопасной. В качестве примера они предложили добавить в проект шлейф от кишечных газов персонажа Амели, а также сделать героиню уродливой.
Sweet Baby Inc, можете помочь нам избежать скандалов с Knight's Path? Мы ОЧЕНЬ хотим сделать игру максимально безопасной. Думаем, что для начала нужно добавить в игру шлейф от кишечных газов Амели, а затем сделать её п****ц какой уродливой.
Решили значит похайпиться пока есть возможность, ясно. Почему все стали такими токсичными?
Любая игра которая была у Sweet Baby Inc, становиться откровенной помойкой, сюжет игр у Insomniac и так скучные, добавим повестку и будет вызывать рвотные рефлексы, сони стоила переписать сценарий и выкинуть вок из свой студии, но сони мало они хотят ещё больше хейта, получаем беззубые игры, так что с такой компанией лучше не связывать, ед игры которые они ещё не запоганили это уже совсем игры для детей или одна выжившая франшиза серия GT.