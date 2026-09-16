Создатели ролевого экшена Knight's Path, решила присоединиться к волне критики в адрес Insomniac Games и Marvel's Wolverine. Поводом стало сотрудничество студии с консультантами по повестке из Sweet Baby.

Разработчики Knight's Path с сарказмом поинтересовались, может ли Sweet Baby помочь им избежать скандалов и сделать игру максимально безопасной. В качестве примера они предложили добавить в проект шлейф от кишечных газов персонажа Амели, а также сделать героиню уродливой.

Sweet Baby Inc, можете помочь нам избежать скандалов с Knight's Path? Мы ОЧЕНЬ хотим сделать игру максимально безопасной. Думаем, что для начала нужно добавить в игру шлейф от кишечных газов Амели, а затем сделать её п****ц какой уродливой.