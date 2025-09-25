Создатели Marvel's Wolverine говорят, что она "мрачнее и брутальнее, чем можно было бы ожидать от Insomniac"

Старший менеджер по сообществу Insomniac Аарон Джейсон Эспиноза описал Marvel's Wolverine в новом блоге PlayStation, сказав, что она местами «мрачнее и брутальнее, чем можно было бы ожидать от Insomniac»

По словам Эспинозы, игра отличается теми же «быстрыми, динамичными и яростными боями; захватывающими, насыщенными действием локациями; продуманными функциями доступности; и захватывающим сюжетом, раскрывающим основные принципы одного из самых ярких персонажей комиксов всех времён».

В новом закулисном видео директор проекта Джесс Райнер-Рид рассказала:

В трейлере есть момент, где Логан прыгает, а затем пронзает лицо когтями. Я думала, что это будет слишком, но я так рада, что у нас есть такая возможность. Выглядит фантастически.

Росомаха — чрезвычайно жестокий антигерой, известный тем, что щедро и без разбора использует свои гигантские когти. Это ставит Insomniac в положение, когда либо нужно создавать по-настоящему шокирующие визуальные эффекты, либо фанаты комиксов навсегда заклеймят их трусами. И, похоже, на данный момент они справились с этой задачей.

Выход Marvel's Wolverine на PS5 запланирован на 2026 год.