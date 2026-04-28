Создатели Marvel's Wolverine подтвердили, что производство игры ведётся по графику

Студия Insomniac Games официально опровергла слухи о задержке разработки Marvel’s Wolverine, успокоив обеспокоенных фанатов. Разработчики заверили, что производство движется в соответствии с намеченным графиком, и никаких изменений в планах компании на данный момент нет.

Это означает, что полноценный показ игры состоится совсем скоро. В ближайшее время студия планирует представить подробную демонстрацию геймплея и открыть возможность предзаказа. Официальный выход проекта на PlayStation 5 по-прежнему назначен на 15 сентября 2026 года.

Авторы подчеркивают, что приключение Логана будет сильно отличаться от их предыдущих хитов про Человека-паука. Игроков ждет гораздо более тяжелая и взрослая атмосфера, а сам игровой процесс станет значительно брутальнее и мрачнее.