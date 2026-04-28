ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Marvel's Wolverine 15.09.2026
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
7.2 285 оценок

Создатели Marvel's Wolverine подтвердили, что производство игры ведётся по графику

Gruz_ Gruz_

Студия Insomniac Games официально опровергла слухи о задержке разработки Marvel’s Wolverine, успокоив обеспокоенных фанатов. Разработчики заверили, что производство движется в соответствии с намеченным графиком, и никаких изменений в планах компании на данный момент нет.

Это означает, что полноценный показ игры состоится совсем скоро. В ближайшее время студия планирует представить подробную демонстрацию геймплея и открыть возможность предзаказа. Официальный выход проекта на PlayStation 5 по-прежнему назначен на 15 сентября 2026 года.

Авторы подчеркивают, что приключение Логана будет сильно отличаться от их предыдущих хитов про Человека-паука. Игроков ждет гораздо более тяжелая и взрослая атмосфера, а сам игровой процесс станет значительно брутальнее и мрачнее.

Консоли
Комментарии:  9
Ваш комментарий
Ильич Ильич

Давайте на пк + мод на нормальную Джин Грей ,тогда может быть скачаю с торента

Kimen-no-Yami

Да хер ли теперь, когда оно уже консольный эксклюзив.

sa1958

Мы вроде и не волновались.

WerGC

без РС плевать

Пользователь ВКонтакте

на пк бы… // Илья Афанасьев

ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ