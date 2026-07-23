Создатели Marvel's Wolverine раскрыли детали сюжета, композитора и изображения

Insomniac Games и PlayStation опубликовали новый материал, посвящённый Marvel's Wolverine, в котором представили ранее непоказанные изображения, а также рассказали о музыкальном сопровождении игры.

События игры разворачиваются вокруг Логана, который пытается оставить своё жестокое прошлое позади. Однако, когда мутантам начинает угрожать новая опасность, Росомаха объединяется с Джин Грей, чтобы защитить тех, кто не может постоять за себя. Героям предстоит столкнуться с Боливаром Траском, Омега Редом, Леди Смертельный Удар и другими противниками, а также вступить в союз с неожиданными персонажами, включая Саблезубого.

Также стало известно, что музыку для игры пишет Беар Маккрири — композитор, известный по God of War (2018), God of War Ragnarök, сериалам Battlestar Galactica и The Lord of the Rings: The Rings of Power. По словам разработчиков, саундтрек сочетает агрессивные гитарные партии, оркестровые аранжировки и эмоциональные темы, отражающие внутреннюю борьбу Логана.

Вместе с публикацией PlayStation показала несколько новых изображений.

Insomniac Games и Arc System Works также объявили о сотрудничестве между Marvel’s Wolverine и MARVEL Tōkon: Fighting Souls. В рамках кроссовера обе игры получат эксклюзивные костюмы, посвящённые версиям Росомахи из разных проектов.

В Marvel’s Wolverine игроки смогут разблокировать специальный костюм Логана, созданный в стилистике MARVEL Tōkon: Fighting Souls. Уникальный образ будет доступен с первого дня релиза и откроется по мере прохождения игры.

В свою очередь, будущий файтинг от Arc System Works получит костюм Marvel’s Wolverine Battle Reborn — альтернативный образ героя из игры Insomniac. Этот наряд станет бесплатным дополнением для всех владельцев MARVEL Tōkon: Fighting Souls и будет доступен с 1 сентября.

Релиз Marvel's Wolverine состоится 15 сентября 2026 года эксклюзивно для PlayStation 5.