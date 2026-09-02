Стал известен полный список трофеев Marvel's Wolverine - впереди крупные спойлеры

В сети появился полный список трофеев Marvel’s Wolverine от Insomniac Games. Всего игрокам предстоит получить 42 трофея: 28 бронзовых, 9 серебряных, 4 золотых и 1 платиновый. Список содержит заметные сюжетные спойлеры, поэтому тем, кто хочет пройти игру вслепую, лучше остановиться здесь.

Для получения платины потребуется собрать все остальные трофеи. Золотые награды связаны с прохождением основной истории, полной прокачкой здоровья с помощью костюмов, достижением 10-го уровня адаптации и открытием скрытой памяти в «Испытаниях кошмаров».

Серебряные трофеи раскрывают нескольких важных противников Росомахи. Игрокам предстоит сразиться с Омегой Рэдом, прототипом Стража, Дезстрайк, Саблезубым и Эссексом. Также среди условий есть достижение 36-го уровня персонажа и сбор всех ящиков с материалами, бутылок виски и дверей кошмаров.

Бронзовые трофеи гораздо разнообразнее и включают как сюжетные моменты, так и необычные задания. Например, Росомахе предстоит пережить авиакатастрофу, облачиться в образ Патча, встретиться с Рукой, освободить Уолтера и узнать правду о собственном прошлом.

Есть и более странные испытания. Игрокам предложат активировать «целующийся туалет» в баре Токио, освободить мягкие игрушки из автоматов с клешнёй, сбросить Сатурн на Руку в Японии, прочитать дневник Каллисто и уничтожить все торговые палатки во время битвы с Саблезубым.

Отдельные трофеи посвящены боевой системе: потребуется 500 раз выполнить парирование, убить 100 врагов когтями «Геликс», уничтожить 100 тайников с опытом, совершить 75 убийств с помощью «Вихревого удара» и выполнить скрытые убийства десяти врагов, ослеплённых Джин.

Marvel’s Wolverine выйдет 15 сентября 2026 года эксклюзивно на PlayStation 5.