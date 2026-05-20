State of Play продлится больше часа - Sony проведет один из крупнейших игровых показов года уже 3 июня

State of Play состоится 3 июня в 00:000 по московскому времени. По словам Sony Interactive Entertainment, шоу продлится более 60 минут и сосредоточится на новых анонсах, геймплейных демонстрациях и обновлениях от студий со всего мира.

Главным событием трансляции уже называют полноценный показ Marvel’s Wolverine от Insomniac Games. После долгого молчания вокруг проекта игроки ждут не просто короткий тизер, а доказательство того, что Sony всё ещё умеет делать крупные одиночные эксклюзивы без оглядки на сервисные тренды.

Интересно и то, насколько масштабно компания подошла к самому мероприятию. В США Sony даже организует специальные кинопоказы трансляции совместно с сетью Alamo Drafthouse. Такой подход больше напоминает премьеру фильма Marvel, чем обычный игровой стрим. Это хорошо показывает, насколько важным для PlayStation стал нынешний State of Play.

На фоне спорных решений последних лет и проблем с сервисными проектами Sony сейчас особенно нужна сильная презентация. Игроки ждут не только красивые ролики, но и уверенность в будущем PlayStation. Поэтому ближайший State of Play может стать не просто очередным шоу, а важной проверкой всей стратегии компании на ближайшие годы.