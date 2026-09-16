Стример погиб в Wolverine почти сразу после начала первой миссии - игроки вспомнили, почему игры становятся проще

Известный своими курьёзными игровыми провалами стример Фил Бернелл, более известный как DarkSydePhil или DSP, вновь оказался в центре внимания игрового сообщества. На этот раз он умудрился погибнуть практически сразу после начала Wolverine — смерть произошла менее чем через минуту после того, как стример получил управление персонажем.

Инцидент случился во время обучающей миссии в самом начале игры. DSP проигнорировал появляющиеся на экране подсказки, направился не туда и в итоге "упёрся" в стену на краю карты. Вскоре сработал заскриптованный взрыв, который и отправил Росомаху на тот свет. Запись момента быстро разошлась по соцсетям и стала поводом для очередной порции шуток о том, насколько очевидными должны быть современные игровые подсказки.

Заодно пользователи вспомнили давний мем о том, что DSP якобы стал своеобразным источником вдохновения для разработчиков, стремящихся сделать игры понятнее для самых невнимательных игроков. В частности, сообщество годами шутит, что именно после просмотра его стримов Santa Monica Studio добавила в God of War Ragnarok особенно навязчивые подсказки к загадкам. Атрей и другие персонажи могут начать практически сразу объяснять решение головоломки, не оставляя игроку много времени на самостоятельные размышления.

Однако за шуткой действительно стоит реальная история. Представители Naughty Dog ранее использовали записи стримов DSP в материалах по игровому дизайну и доступности на GDC. Его неудачные попытки пройти отдельные участки игр рассматривались как пример того, как игрок может столкнуться с проблемами, если окружение, навигация или подсказки недостаточно хорошо объясняют необходимые действия.

Поэтому очередная смерть DSP в Wolverine идеально вписалась в его репутацию своеобразного стресс-теста для геймдизайна. В сети уже шутят, что разработчикам пора красить все стены в ярко-жёлтый цвет — лишь бы Фил снова не попытался пройти сквозь них.