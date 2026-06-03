Студия Insomniac Games сделала механику сражений главным приоритетом в разработке Marvel's Wolverine

Главным приоритетом для студии Insomniac Games в грядущем экшене Marvel’s Wolverine для PlayStation 5 стала проработка ближнего боя — разработчики обещают подарить геймерам по-настоящему бескомпромиссные сражения.

Если в играх о Человеке-пауке главным вызовом для команды было воссоздание безупречных полетов на паутине, то история Росомахи потребовала куда более агрессивного подхода. Как отмечает игровой директор Майк Дейли, именно боевая система стала ядром всего проекта, а сложнейшей задачей для геймдизайнеров оказалась передача первобытного гнева Логана непосредственно через игровой процесс:

«Для меня вещью, которую мы обязаны были сделать правильно, стали не только его мутантские способности и то, как проявляется его боевой опыт, но и конкретно то, как выражается его ярость. По мере того как он сражается и накапливает гнев, это отражается на динамике боя. Как только он набирает достаточно ярости, он становится неудержимым, буквально разрывая врагов на части, и задача вас как игрока — принять эту агрессию, чтобы поддерживать ее как можно дольше».

При этом запредельный уровень жестокости геймплея не будет существовать отдельно от повествования. Креативный директор Маркус Смит обращает внимание на то, что проект расскажет сложную, зрелую и эмоциональную историю о человеке со множеством внутренних травм:

«Это сюжет о человеке с проблемами, у которого есть глубокие и мрачные секреты, крайне ненадежные воспоминания и сложные отношения с другими персонажами. В конце концов, у него огромное сердце, но он очень хорошо его защищает. Надеюсь, все согласятся, что игра не только про жестокость, но и про парня, который чувствует каждый удар ножом, каждый выстрел — абсолютно всё, — и тем не менее поднимается, чтобы поступить правильно ради тех людей, которым повезло меньше».

Понимая, что обилие крови и расчленения подойдет не всем, студия позаботилась о пользователях с высокой чувствительностью к насилию. В рамках расширенных настроек доступности, ставших визитной карточкой Insomniac Games, игроки смогут полностью отключить отображение жестоких сцен и крови.

Официальный релиз Marvel’s Wolverine эксклюзивно для консоли PlayStation 5 намечен на 15 сентября.