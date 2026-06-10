Sweet Baby Inc. снова в центре внимания: участие в Marvel's Wolverine вызвало новый виток споров среди игроков

В игровом сообществе вновь заговорили о Sweet Baby Inc. после того, как пользователи Reddit напомнили о её участии в разработке Marvel’s Wolverine от Insomniac Games. Хотя информация о сотрудничестве компаний известна уже давно и не является новостью, её повторное распространение спровоцировало очередную волну обсуждений вокруг студии и её роли в современных игровых проектах.

Sweet Baby Inc. специализируется на нарративном консалтинге и за последние годы успела поработать с рядом крупных издателей и разработчиков. Компания помогает студиям в вопросах сценария, персонажей и повествовательного дизайна, что регулярно становится предметом споров среди части аудитории.

На фоне напоминания о её участии в Marvel’s Wolverine мнения игроков вновь разделились. Одни пользователи восприняли эту информацию негативно и выразили опасения относительно возможного влияния консультантов на сюжет и общее направление игры. Другие, напротив, отметили, что присутствие внешних консультантов само по себе ничего не говорит о качестве проекта и не позволяет делать выводы до полноценной демонстрации игры.

Интересно, что обсуждение также напомнило о слухах, которые сопровождали Sweet Baby Inc. в последние годы. В 2024 году в сети активно распространялись предположения о возможном закрытии компании после временной недоступности её сайта и удаления части информации. Однако официального подтверждения этим слухам так и не появилось, а сама студия продолжила работу над различными проектами.

Пока Marvel’s Wolverine остаётся одной из самых ожидаемых игр Insomniac Games, а её создатели не спешат раскрывать новые подробности. Поэтому нынешняя дискуссия больше говорит о продолжающихся спорах вокруг роли консультантов в игровой индустрии, чем о самой игре, качество которой игрокам ещё только предстоит оценить после полноценного показа.