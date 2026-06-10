Sweet Baby Inc. снова в центре внимания: участие в Marvel's Wolverine вызвало новый виток споров среди игроков

В игровом сообществе вновь заговорили о Sweet Baby Inc. после того, как пользователи Reddit напомнили о её участии в разработке Marvel’s Wolverine от Insomniac Games. Хотя информация о сотрудничестве компаний известна уже давно и не является новостью, её повторное распространение спровоцировало очередную волну обсуждений вокруг студии и её роли в современных игровых проектах.
Sweet Baby Inc. специализируется на нарративном консалтинге и за последние годы успела поработать с рядом крупных издателей и разработчиков. Компания помогает студиям в вопросах сценария, персонажей и повествовательного дизайна, что регулярно становится предметом споров среди части аудитории.
На фоне напоминания о её участии в Marvel’s Wolverine мнения игроков вновь разделились. Одни пользователи восприняли эту информацию негативно и выразили опасения относительно возможного влияния консультантов на сюжет и общее направление игры. Другие, напротив, отметили, что присутствие внешних консультантов само по себе ничего не говорит о качестве проекта и не позволяет делать выводы до полноценной демонстрации игры.
Интересно, что обсуждение также напомнило о слухах, которые сопровождали Sweet Baby Inc. в последние годы. В 2024 году в сети активно распространялись предположения о возможном закрытии компании после временной недоступности её сайта и удаления части информации. Однако официального подтверждения этим слухам так и не появилось, а сама студия продолжила работу над различными проектами.
Пока Marvel’s Wolverine остаётся одной из самых ожидаемых игр Insomniac Games, а её создатели не спешат раскрывать новые подробности. Поэтому нынешняя дискуссия больше говорит о продолжающихся спорах вокруг роли консультантов в игровой индустрии, чем о самой игре, качество которой игрокам ещё только предстоит оценить после полноценного показа.
Говорит
Позволяет, как там человек-паук 2 от инсомник? Крутая была игрушка, там на человека паука упал холодильник а он валялся и просто говорил: О нет, мери джейн помоги спаси этот холодильник слишком тяжелый, мери Джейн не верь Википедии где написано, что я могу поднимать 10 тонн веса, это все писали белые угнетатели Мери Джейн помоги подними холодильник ааааа
Да похую участвовали они там или нет. Судя по показанному геймплею игра выглядит офигенно, буду покупать
Да как бы уже первый трейлер намекнул, что немощного росомашку будет как минимум спасать одна рыжая особа, а вероятнее всего и выговор получит за то что не уважает woman power!
Когда показали Джин Грей, уже тогда стало ясно что без лап свитов не обошлось.
"Другие, напротив, отметили, что присутствие внешних консультантов само по себе ничего не говорит о качестве проекта"
Эти другие, видимо, всех остальных игр с такими консультантами вообще не видели никогда.
Уже давно было очевидно, что это очередное повесточное дерьмо от Сони.