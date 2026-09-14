Технический директор Marvels Wolverine выразил желание сделать сольную игру про Гамбита

Технический директор студии Insomniac Games Майк Фицджеральд в эфире подкаста Theory Unlocked назвал супергероя, которому искренне хотел бы посвятить отдельный крупнобюджетный экшен. Отвечая на вопрос ведущих о персонаже мечты из вселенной комиксов Marvel, специалист без долгих раздумий остановился на Гамбите. По признанию разработчика, этот выбор во многом продиктован ностальгией по золотой эпохе анимации 1990-х годов, когда мультсериал о Людях Икс заложил стандарты восприятия мутантов для целого поколения зрителей.

Фицджеральд подчеркнул, что у фанатов классического анимационного шоу сохранилась особая привязанность к Реми Лебо. Для инженеров и геймдизайнеров подобный герой представляет огромный интерес за счет уникального набора способностей. Заряженные кинетической энергией игральные карты, виртуозное владение боевым шестом и акробатический стиль ведения боя идеально легли бы на технический базис, который студия годами оттачивала в серии Marvels Spider-Man и развила при создании Marvels Wolverine.

Опыт работы с супергероями в Insomniac Games строится на поиске ключевой фантазии конкретного персонажа и написании под нее индивидуальных геймплейных механик. Как пояснил технический директор, Человек-Паук требовал молниеносной мобильности и акробатики в открытом пространстве, а Росомаха заставил инженеров создать брутальную боевую модель берсерка с послойным разрушением плоти и шкалой неудержимого гнева. В случае с Гамбитом перед студией стояла бы задача объединить взрывные дистанционные атаки с контактным фехтованием на посохах, что могло бы стать свежим словом в жанре экшенов от третьего лица.

Откровение разработчика затронуло давнюю болезненную тему для фанатов комиксов. На протяжении десятилетий крупные издатели и платформодержатели предпочитают делать ставку исключительно на проверенных лидеров продаж вроде Росомахи и Человека-Паука, оставляя за бортом десятки самобытных мутантов с колоссальным игровым потенциалом. Несмотря на регулярные слухи о расширении линейки проектов по вселенной Людей Икс, сольные приключения других культовых героев до сих пор остаются нереализованными.