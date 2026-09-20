Трой Бейкер назвал Лиама Макинтайра одним из лучших актёров в своей карьере после Marvel's Wolverine

Известный актёр озвучки Трой Бейкер высоко оценил работу Лиама Макинтайра, исполнившего роль Логана в Marvel’s Wolverine. По словам Бейкера, за всю его карьеру Макинтайр оказался едва ли не лучшим ведущим актёром, с которым ему доводилось работать на одной площадке.
За всю мою карьеру, думаю, он лучший первый номер в съёмочном листе, с которым я когда-либо работал. Этот парень полностью отдался роли,
— рассказал Бейкер.
Он отдельно отметил серьёзное отношение Макинтайра к работе над образом Росомахи.
После завершения работы Макинтайр решил лично поблагодарить людей, участвовавших в создании игры. Как рассказал Бейкер, актёр подготовил для коллег тематические диски в стиле эпохи PlayStation 2, жетоны и написанные от руки письма.
Причём подарки предназначались не только другим актёрам. Их получили члены съёмочной группы, ассистенты, операторы и другие сотрудники, работавшие над Marvel’s Wolverine. «Для всех», — подчеркнул Бейкер, вспоминая поступок коллеги.
Почему у этого свирепого мутанта постоянно такой щенячий взгляд в этой игре?
Джефф Кили после этой новости, записывает в свой блокнот кому отдать статуэтку за лучшую актерскую игру на будущей TGA
Да все актеры так говорят про каждых последних коллег // Андрей Абрамов
Нам зачем эта информация?