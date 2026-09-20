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Marvel's Wolverine 15.09.2026
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
5.9 494 оценки

Трой Бейкер назвал Лиама Макинтайра одним из лучших актёров в своей карьере после Marvel's Wolverine

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Известный актёр озвучки Трой Бейкер высоко оценил работу Лиама Макинтайра, исполнившего роль Логана в Marvel’s Wolverine. По словам Бейкера, за всю его карьеру Макинтайр оказался едва ли не лучшим ведущим актёром, с которым ему доводилось работать на одной площадке.

За всю мою карьеру, думаю, он лучший первый номер в съёмочном листе, с которым я когда-либо работал. Этот парень полностью отдался роли,

— рассказал Бейкер.

Он отдельно отметил серьёзное отношение Макинтайра к работе над образом Росомахи.

После завершения работы Макинтайр решил лично поблагодарить людей, участвовавших в создании игры. Как рассказал Бейкер, актёр подготовил для коллег тематические диски в стиле эпохи PlayStation 2, жетоны и написанные от руки письма.

Причём подарки предназначались не только другим актёрам. Их получили члены съёмочной группы, ассистенты, операторы и другие сотрудники, работавшие над Marvel’s Wolverine. «Для всех», — подчеркнул Бейкер, вспоминая поступок коллеги.

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Комментарии:  15
Ваш комментарий
Геральт Батькович

Почему у этого свирепого мутанта постоянно такой щенячий взгляд в этой игре?

10
Тоmmy

Джефф Кили после этой новости, записывает в свой блокнот кому отдать статуэтку за лучшую актерскую игру на будущей TGA

4
Калобок
4
Пользователь ВКонтакте

Да все актеры так говорят про каждых последних коллег // Андрей Абрамов

3
Шрек vs DLSS 5

Нам зачем эта информация?