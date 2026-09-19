У Marvel's Wolverine впечатляющий старт продаж, но аналитик сомневается в долгосрочном успехе из-за смешанных отзывов

Sony пока официально не объявила тираж Marvel's Wolverine, но, по данным аналитической компании Alinea Analytics, за первые дни после релиза 15 сентября игра разошлась тиражом около 1,9 млн копий и принесла примерно 130 млн долларов выручки. Об этом в соцсетях сообщил глава отдела рыночной аналитики Alinea Рис Элиотт. По его оценкам, около 22,9% выручки пришлось на физические копии.

Если оценки Alinea Analytics верны, Marvel's Wolverine стартовала слабее Spider-Man 2, но уже обошла по пожизненным продажам и выручке на PS5 Death Stranding 2 Хидео Кодзимы. Более того всего за несколько дней Wolverine стала самой успешной новой игрой PlayStation Studios, вышедшей на PS5 в этом году, обойдя MLB The Show, Marathon от Bungie, Saros от Housemarque и файтинг Marvel Tōkon.

Главный вопрос - как хорошо игра будет продаваться дальше. Сейчас у Wolverine 77 баллов на Metacritic от критиков и 6.8 от игроков. По словам аналитика, долгосрочный успех игр пока под вопросом:

Да, "Росомаха" хорошо продается, но его долгосрочные продажи ограничены смешанными отзывами прессы и смешанной реакцией стримеров. В отличие от "Человека-паука", который получил невероятно хорошие отзывы и оставался актуальным на протяжении многих лет, у этой игры успех будет короче и менее впечатляющим, но все же будет.

Аналитик ожидает всплеска продаж в декабре - на фоне выхода фильма "Мстители: Доктор Дум" с Людьми Икс (правда, появится ли там Росомаха в исполнении Хью Джекмана, неизвестно). Также игре может помочь расширение базы PS5 после релиза GTA 6 в ноябре, а под рождественской елкой Wolverine наверняка станет популярным подарком.

Wolverine будет продаваться и дальше, просто не на уровне Spider-Man. Паучок стал вечнозеленым. А Росомаха будет скорее вечно-желтым.

Ранее на этой неделе Insomniac заявила, что планирует дальше совершенствовать игру с учетом отзывов. В частности, студия уже понерфила шлейф запаха Логана, который в последние недели стал предметом шуток в сети. Некоторые игроки просят добавить возможность полностью отключить этот след, жалуясь на излишнюю опеку в геймплее.