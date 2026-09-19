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Marvel's Wolverine 15.09.2026
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
5.9 483 оценки

У Marvel's Wolverine впечатляющий старт продаж, но аналитик сомневается в долгосрочном успехе из-за смешанных отзывов

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Sony пока официально не объявила тираж Marvel's Wolverine, но, по данным аналитической компании Alinea Analytics, за первые дни после релиза 15 сентября игра разошлась тиражом около 1,9 млн копий и принесла примерно 130 млн долларов выручки. Об этом в соцсетях сообщил глава отдела рыночной аналитики Alinea Рис Элиотт. По его оценкам, около 22,9% выручки пришлось на физические копии.

Несмотря на баги и критику, Marvel's Wolverine стала успешным релизом - продажи экшена уже достигли 1,9 миллиона копий

Если оценки Alinea Analytics верны, Marvel's Wolverine стартовала слабее Spider-Man 2, но уже обошла по пожизненным продажам и выручке на PS5 Death Stranding 2 Хидео Кодзимы. Более того всего за несколько дней Wolverine стала самой успешной новой игрой PlayStation Studios, вышедшей на PS5 в этом году, обойдя MLB The Show, Marathon от Bungie, Saros от Housemarque и файтинг Marvel Tōkon.

Главный вопрос - как хорошо игра будет продаваться дальше. Сейчас у Wolverine 77 баллов на Metacritic от критиков и 6.8 от игроков. По словам аналитика, долгосрочный успех игр пока под вопросом:

Да, "Росомаха" хорошо продается, но его долгосрочные продажи ограничены смешанными отзывами прессы и смешанной реакцией стримеров. В отличие от "Человека-паука", который получил невероятно хорошие отзывы и оставался актуальным на протяжении многих лет, у этой игры успех будет короче и менее впечатляющим, но все же будет.

Аналитик ожидает всплеска продаж в декабре - на фоне выхода фильма "Мстители: Доктор Дум" с Людьми Икс (правда, появится ли там Росомаха в исполнении Хью Джекмана, неизвестно). Также игре может помочь расширение базы PS5 после релиза GTA 6 в ноябре, а под рождественской елкой Wolverine наверняка станет популярным подарком.

Wolverine будет продаваться и дальше, просто не на уровне Spider-Man. Паучок стал вечнозеленым. А Росомаха будет скорее вечно-желтым.

Ранее на этой неделе Insomniac заявила, что планирует дальше совершенствовать игру с учетом отзывов. В частности, студия уже понерфила шлейф запаха Логана, который в последние недели стал предметом шуток в сети. Некоторые игроки просят добавить возможность полностью отключить этот след, жалуясь на излишнюю опеку в геймплее.

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